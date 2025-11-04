Burkina-Kouritenga-Education-Excellence

8ᵉ édition du Prix d’excellence Sadate Bikienga : le mérite d’une soixantaine de lauréats récompensé

Pouytenga, (AIB)- Le Lycée municipal de Pouytenga a abrité, le samedi 1ᵉʳ novembre 2025, la 8ᵉ édition du « Prix d’excellence scolaire Sadate Bikienga ». Placé sous le thème : « De Pouytenga au Faso entier : l’excellence comme héritage et mission » et patronné par son Excellence, le ministre conseiller spécial chargé de la jeunesse à la Présidence du Faso, Sosthène Sanou, l’événement a permis de récompenser une soixantaine de lauréats et de rendre hommage à Feu El Hadj Youssouf Derra, éminent défenseur de l’éducation.

Le Prix d’excellence scolaire Sadate Bikienga est une initiative citoyenne créée par Sadate Bikienga, entrepreneur et philanthrope originaire de Pouytenga. Il récompense chaque année le mérite scolaire et encourage la culture de l’effort chez les élèves et enseignants de la province du Kouritenga (région du Nakambé) et des communes de Boulsa (région des Koulsé), Zoungou, Zorgho et Mogtédo (région de Oubri).

Pour cette 8ème édition, 61 lauréats ont été primés : des meilleurs élèves au CEP, BEPC et BAC, issus aussi bien des écoles classiques que franco-arabes, ainsi que des enseignants et établissements d’excellence. Des vélos, motos, bourses, attestations et fournitures ont été remis pour récompenser leurs efforts.

Dans son mot d’ouverture, Sa Majesté le Kourit-Yir Soaba, Naba Yemdé, a salué l’engagement remarquable de Sadate Bikienga en faveur de l’éducation et du développement local. Il a invité les élèves à poursuivre leurs efforts, car convaincu que le savoir est la clé du développement.

Le proviseur du lycée municipal, Gérard Kéré, a félicité les lauréats, leur rappelant que « l’excellence n’est pas un point d’arrivée, mais un cheminement vers le dépassement de soi ». Il a remercié le promoteur et ses soutiens et présenté trois doléances majeures pour soulager les 1 384 élèves de son établissement. Il s’agit de la clôture du lycée, l’électrification des 20 salles de classes et l’aménagement du terrain de sport.

Au nom des lauréats, Jessica Nikiema a exprimé sa reconnaissance. « En cette occasion spéciale, je mesure l’importance de célébrer ceux qui œuvrent pour l’éducation, surtout celle des filles. » a-t-elle dit. Elle a remercié le promoteur mais aussi les enseignants et les parents qui leur ont permis de se hisser à ce niveau.

Le représentant de la famille Derra, El Hadj Moussa Derra, a évoqué la mémoire de Cheick El Hadj Youssouf Derra, mentor du promoteur, et remercié les soutiens venus de divers horizons, notamment, Maître Brahima Soro de Côte d’Ivoire.

Pour le promoteur Sadate Bikienga, l’excellence est un héritage à transmettre et une mission à poursuivre. Il a rappelé que l’aventure a commencé il y a dix ans avec le soutien du défunt Youssouf Derra. Elle s’est interrompue deux années du fait de la COVID-19 et autres contraintes. Il a annoncé la construction de deux nouvelles salles de classe au profit du lycée municipal, grâce à une mobilisation de fonds des filles, fils et amis de Pouytenga.

Clôturant la cérémonie, Sosthène Sanou a appelé à « une révolution dans le secteur de l’éducation ». Selon lui, « quand un lycée manque d’électricité et de clôture, c’est toute la communauté qui doit se remettre en cause ». Il a exhorté les élèves à croire en eux : « Le Burkina Faso n’est pas pauvre. Le développement viendra par le savoir, la discipline et le travail. »

La cérémonie s’est achevée par la pose de la première pierre des nouvelles salles de classe et une plantation symbolique d’arbre, symbole d’avenir et de continuité.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata