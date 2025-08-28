Burkina-Education-Civisme-Patriotisme-Promotion

410 jeunes campeurs à l’école du Parlement burkinabè: quand la relève s’initie au patriotisme

Ouagadougou, 25 août 2025 (AIB)-Ce mercredi pluvieux du 20 août 2025, l’Assemblée Législative de Transition (ALT) s’est transformée en salle de classe à ciel ouvert. 410 enfants, venus des quatre coins du Burkina Faso, ont foulé le sol du Parlement, le temps d’une immersion citoyenne. Une parenthèse spéciale organisée dans le cadre de l’Initiative Faso Mêbo et remplie d’émotions. Reportage.

Ciel pluvieux orageux, comme dirait la météo, sur Ouagadougou. Onze heures, ce 20 août 2025. Des va-et-vient incessants des éléments de la sécurité, des journalistes et du personnel administratif de l’Assemblée Législative de Transition annoncent un événement exceptionnel.

Des centaines d’enfants, en treillis «terre du Burkina » des forces armées nationales, foulent le portique de l’Institution parlementaire, par sections de 50. A leur tête, le directeur de la communication de la Présidence du Faso et coordonnateur du camp, Sougrinoma Ibrahim Guigma. Vêtu lui aussi d’une tenue militaire, il arbore la posture d’un commandant de bataillon qui veut conjuguer rigueur et pédagogie. Dans le hall face aux militaires du jour dont l’âge varie entre 4 et 15 ans, sa voix tonne : «Enlevez vos chapeaux ! Si quelqu’un perd le sien, vous savez la suite ! »

Les enfants se regardent, certains esquissent un sourire complice, d’autres obéissent aussitôt avec un petit geste nerveux. La discipline se mélange à l’excitation.

Bam, Oursi, Loropéni, Gobnangou, Nahouri, Bafoudjui, Ténakourou et Boulgou, c’est par ces noms endogènes que sont baptisés les huit sections regroupées en deux bataillons de «petits soldats», venus des quatre coins du Burkina Faso.

Ci et là, les petits pas des enfants tambourinent le sol du bâtiment, sol revêtu par endroit d’un tapis rouge. Dans le hall d’accueil, certains lèvent les yeux, attirés par les portraits des différents présidents de l’Assemblée qui se sont succédé au parlement, soigneusement accrochés au mur. Yalgado Ouédraogo qui a légué son nom au principal hôpital du pays, Nazi Boni dont les œuvres sont dans les programmes d’enseignement et Roch Marc Christian Kaboré ancien Président du Faso. Trois figures emblématiques, autant d’histoires politiques.

Le directeur des relations publiques de l’Assemblée Législative de Transition, Honora Bationo, guide du jour, présente les portraits avec chaleur en emphase. Ici, l’histoire du Burkina Faso se raconte à travers des visages et des sacrifices. Dans un silence relatif du hall, certains enfants hochent la tête, comme pour mémoriser ces noms qui semblent les fasciner.

Sous le sceau de l’ordre et la discipline

À 11h57, le moment attendu arrive. La grande salle de l’hémicycle s’anime. «Silence ! Garde à vous ! crie le coordonnateur !

Il poursuit : Bafudji !». «Engagé», répondent les enfants. «Boulgou» – «Patriote», répondent d’autres. A chaque section son tour et son slogan. La discipline st militaire, l’ambiance solennelle.

Dans un silence de forte attente, le Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma, fait son entrée. Drapé dans un Faso Danfani aux motifs sobres et coiffé d’un bonnet vert qui tranche avec sa tenue, il avance d’un pas assuré, escorté par des gardes du corps, les pas alertes, le regard vif. Ils tiennent solidement des mallettes de sécurité.

L’air se charge d’émotions lorsque retentit l’hymne national, le ditanyè, entonné en langue mooré. Les notes résonnent, certains chantent timidement, les plus petits écoutent avec recueillement. Dans leurs yeux, on lit un mélange de fierté et de curiosité. L’atmosphère est à la fois grave et solennelle pour ces jeunes vacanciers. Soupirs et applaudissements s’en suivent. Cet instant spécial cède la place aux échanges.

Le président du Parlement s’adresse aux élus du jour. «Nous avons là une très bonne graine pour l’avenir», lance-t-il, avec un regard tourné vers les 410 paires d’yeux tous rivés sur lui. «Je vous exhorte à grandir avec ce que vous avez appris au camp. Soyez respectueux de vos parents, de vos enseignants, et de vos aînés ».

Les enfants l’écoutent attentivement. Certains prennent des notes, d’autres le fixent comme s’ils voulaient absorber chaque mot. L’ambiance n’a rien d’une simple visite guidée. C’est une leçon de vie, une rencontre générationnelle.

Puis, d’un ton plus intime, Dr Bougouma ouvre une fenêtre sur son passé à la suite des questions dont une portait sur son enfance. « J’ai grandi au village », confie-t-il. « J’ai étudié avec une lampe-tempête. Le soir, après avoir gardé les animaux et pris ma douche, je m’asseyais pour apprendre mes leçons. Chaque matin, nous parcourions plus de cinq kilomètres pour aller chercher de l’eau. »

Les enfants murmurent. Certains baissent la tête, comme frappés par la dureté de ce récit. Le président poursuit : «J’ai grandi avec mon grand-père, qui m’a inculqué le respect des personnes âgées. À 12 ans, je vivais seul au collège, je faisais ma propre cuisine. Cela m’a appris l’humilité et la persévérance.»

L’atmosphère semble figée. Ces anecdotes, racontées sans artifice, touchent les jeunes cœurs. Derrière cette casquette institutionnelle de Ousmane Bougma, c’est un père de famille qui encourage, qui conseille, qui montre la voie : «si j’ai réussi malgré les épreuves, vous aussi vous le pouvez.»

Les enfants, encore impressionnés, se regroupent pour la traditionnelle photo de famille. Les sourires se dessinent, parfois timides, parfois éclatants. Dans les yeux, on lit l’orgueil d’avoir franchi le seuil de l’Assemblée, mais surtout la fierté d’avoir entendu des paroles qui résonneront longtemps.

12h50. Les enfants s’ébranlent vers la sortie. Certains fredonnent encore des bribes de l’hymne national. D’autres se tiennent la main, comme pour se promettre de rester unis. Tous emportent avec eux une leçon de vie. L’avenir du Faso repose aussi sur leurs épaules, et il s’écrit dès aujourd’hui, à travers le respect des aînés, le travail acharné, la discipline et par-dessus tout, l’amour de la patrie.

C’en est terminé de la visite. Sous les lambris du Parlement, une page de citoyenneté est écrite par les enfants du Faso. Et peut-être, quelque part dans cette foule, se cache un futur président, député ou bâtisseur de la nation.

Agence d’information du Burkina

