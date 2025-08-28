Yaadga : 25 plants mis en terre au CHUR de Ouahigouy

Ouahigouya, 28 août 2025 (AIB) – L’association Yatenga Koamba Nékré a organisé jeudi, une séance de reboisement au Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya.

Au total, 25 plants d’espèces variées, essentiellement des arbres fruitiers et médicinaux, ont été mis en terre dans l’enceinte de l’établissement sanitaire.

Cette initiative répond à l’appel des plus hautes autorités du pays, invitant chaque citoyen à contribuer à la construction nationale à travers des actions concrètes et citoyennes.

Selon le secrétaire général de l’association Yatenga Koamba Nékré, cette activité s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement lancée par le chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« L’arbre, c’est la vie. Son importance dans l’existence humaine se manifeste à plusieurs niveaux », a-t-il souligné.

Le secrétaire de l’association a par ailleurs invité l’ensemble des Burkinabè à soutenir les autorités dans leur vision, notamment à travers les initiatives présidentielles visant le bien-être du peuple.

Les membres de l’association Yatenga Koamba Nékré ont, à cette occasion, réaffirmé leur engagement et leur soutien aux autorités du pays dans toutes leurs actions jusqu’à la victoire finale.

Agence d’Information du Burkina

BB/bak/ata