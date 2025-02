Coopération Burkina Faso – Saint-Siège : le Chef de la diplomatie burkinabè reçoit le Secrétaire d’Etat du Vatican le Cardinal Pietro PAROLIN

Ouagadougou, le 17 février 2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a reçu dans la matinée de ce 17 février, le Secrétaire d’Etat du Vatican le Cardinal Pietro PAROLIN.

La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Saint-Siège a été passé en revue au cours de cette audience, qui a également servi de cadre pour SEM Karamoko Jean Marie TRAORE de présenter à l’hôte du jour, la situation réelle qui prévaut au Burkina Faso et dans les pays de l’AES.

Les causes de la crise sécuritaire dans le Sahel, les motifs et le bienfondé de la création de l’AES, ainsi que les acquis engrangés sur les plans sécuritaire, humanitaire et de développement, ont été expliqués à l’émissaire du Pape François.

« Cette visite est pour le Saint Siège une manière de dire au monde que le Burkina Faso existe et qu’il a besoin d’amis ‘’désintéressés‘’ ; nous soutenons les efforts visant à rétablir la dignité des populations », a laissé entendre le Cardinal PAROLIN pendant les échanges, tout en reconnaissant que l’Afrique est le futur du monde et qu’on doit soutenir le développement de ce continent.

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé sa reconnaissance au Saint-Siège pour le soutien au Burkina Faso en termes de prières et d’actions de développement socio-économique.

Il a formulé ses vœux de santé pour les premiers responsables de l’Eglise catholique dans leur mission car dit-il « le monde est malade et il faut le guérir, et l’église catholique à un grand rôle à jouer ».

Il faut noter que le Cardinal Pietro PAROLIN est en visite au Burkina Faso dans le cadre de la célébration du jubilé marquant les 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso.

DCRP/MAECR-BE