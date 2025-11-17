BURKINA-KOOSIN- EDUCATION

Koosin/Montée synchronisée des couleurs dans les établissements scolaires : Une cérémonie placée sous le signe de la force commune

Djibasso 17 nov. 2025 (AIB)-Les structures éducatives célèbrent, ce lundi 17 novembre 2025, la solidarité, «Force commune» de la Nation.

Dans le cadre de la campagne nationale « Dèmen Sira », les établissements scolaires du Burkina Faso ont procédé à une montée synchronisée des couleurs.

Placée sous le thème « La solidarité, notre force commune », cette initiative vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de patriotisme, d’entraide et de cohésion sociale auprès des apprenants afin de renforcer l’unité nationale et l’engagement citoyen au sein des écoles et dans la société.

A Djibasso, l’école Centre A a marqué l’événement par une cérémonie empreinte de solennité, en présence des autorités éducatives locales, conduites par le Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB), l’Inspecteur Pascal Coulibaly.

Après la levée des couleurs nationales au rythme du Ditaniè, deux élèves Zénabo Ouédraogo du CM2 A et Épiphanie Dembélé du CM2 B, ont livré avec fidélité et expressivité le message officiel adressé aux élèves du pays qui invite chaque enfant à ne pas rester indifférent face à la détresse et à poser des actes concrets de solidarité dans son cadre de vie.

Le CCEB a exhorté les élèves à s’approprier pleinement l’esprit de l’initiative « Dèmen Sira », en multipliant les gestes qui favorisent l’entraide et la cohésion sociale.

Il a également appelé les enseignants à expliquer le sens et la portée de cette campagne dans toutes les classes afin d’en assurer la pérennité.

La cérémonie, empreinte de civisme et d’engagement s’est achevée dans un climat de fraternité, laissant présager une mobilisation renouvelée autour des valeurs de solidarité dans les écoles de Djibasso.

Agence d’information du Burkina

