𝐑𝐞𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮ê𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐭é 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 : 𝐥’𝐄𝐒𝐑𝐈 𝐈𝐈 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐧𝐝𝐨𝐤𝐮𝐲 𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐯𝐞 𝟒𝟑 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 résilience 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

Dans le cadre de la stratégie nationale alliant sécurité et autosuffisance alimentaire, l’Escadron de Sécurisation Routière et d’Intervention de la Deuxième Légion de Gendarmerie (ESRI II), déployé à Bondokuy dans la Boucle du Mouhoun, a emblavé 43 hectares de terres agricoles. Cette initiative s’inscrit dans la vision du gouvernement burkinabè, qui considère la lutte pour la souveraineté alimentaire avec la même détermination que celle contre l’insécurité.

Les cultures mises en place comprennent 17 hectares de maïs, 15 hectares de niébé, 4 hectares d’arachide, 2 hectares de riz, 2 hectares de soja et 3 hectares de pastèque. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien des populations locales, qui ont cédé des terres cultivables, et à l’appui de la Zone d’Appui Technique en Agriculture (ZATA) de Bondokuy, qui a fourni des engrais subventionnés.

Cette action de l’ESRI II illustre la mise en œuvre concrète de l’« 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐡𝐚𝐥𝐢𝐞𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟓 », un plan gouvernemental de 592 milliards de FCFA visant à atteindre la souveraineté alimentaire et à créer au moins 100 000 emplois décents dans le secteur agropastoral pour les jeunes, les personnes déplacées internes et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Cette approche intégrée de défense et de production agricole est essentielle pour renforcer la résilience des forces de sécurité et des communautés locales. En associant les efforts de sécurisation du territoire à des initiatives de production agricole, le Burkina Faso avance vers une souveraineté alimentaire durable.

Cette initiative de l’ESRI II de Bondokuy démontre que la reconquête du territoire et la souveraineté alimentaire sont des objectifs complémentaires, renforçant la stabilité et le développement du pays.

𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛