Zabré : Après le 3 septembre, place aux sanctions contre l’insalubrité

Zabré, 28 août 2025 (AIB)-La mairie et les Forces vives de Zabré ont lancé, jeudi, une vaste campagne de sensibilisation contre l’insalubrité. Elles préviennent que les commerçants ont jusqu’au 3 septembre 2025 pour disposer de poubelles devant leurs établissements.

Cette sortie fait suite à une réunion présidée le 20 août dernier par le préfet et président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, Alain Boubié Bassono. À l’issue de cette rencontre, une feuille de route avait été adoptée afin d’améliorer la gestion des déchets solides et de prévenir les risques sanitaires liés à l’insalubrité. La veille de l’opération, une émission radiophonique diffusée sur une station locale avait déjà sensibilisé la population sur la nécessité d’un meilleur assainissement.

Habillés de gilets orange et vert, le PDS et les forces vives ont sillonné les rues de la ville, marquant des arrêts devant les boutiques, restaurants et boucheries pour rappeler aux responsables l’importance de maintenir les lieux propres. Ils ont insisté sur la mise en place de poubelles afin d’éviter que les ordures ne soient jetées à même le sol.

Selon les autorités communales, des associations volontaires se sont engagées à collecter régulièrement les déchets, avant que ceux-ci ne soient convoyés par la mairie vers le dépotoir central. Une usine de traitement du plastique a, par ailleurs, exprimé sa disponibilité à racheter les déchets plastiques collectés.

« Aujourd’hui, nous sommes sortis pour sensibiliser et expliquer. Après le 3 septembre, ce sera pour sanctionner. Zabré souffre déjà des dépôts anarchiques d’ordures. Si nous ne réagissons pas, ce sont les populations elles-mêmes qui en paieront le prix », a averti le PDS, qui a également invité chacun à prendre sa part de responsabilité : « La mairie et les habitants doivent agir ensemble. Cessons de nous accuser mutuellement et allons à l’essentiel. »

Lors de la tournée, la mairie a aussi apporté des convocations à certaines personnes qui construiraient sur les caniveaux ou qui les obstruaient.

De manière générale, les populations ont accueilli favorablement le message et se sont engagées à accompagner l’initiative.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata