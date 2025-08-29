BURKINA-KENEDOUGOU-FORUM-PROVINCIAL-ECONOMIE

Kénédougou : Un forum provincial pour formaliser l’économie informelle à Orodara

Orodara, 28 août 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Kénedougou, Bassanma Ko, a présidé ce jeudi 28 Août 2025 à Orodara, le forum provincial sur l’économie informelle, initié par la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Kénédougou.

Placé sous le thème : « La formalisation des emplois informels dans les unités économiques informelles, gage de productivité du travail dans l’économie informelle », le forum provincial sur l’économie informelle, s’est tenu le jeudi 28 août 2025 à Orodara.

Il avait pour objectif principal de favoriser un dialogue constructif entre les services techniques d’encadrement et les acteurs de l’économie informelle, en vue d’une meilleure formalisation des activités et d’une amélioration de la productivité du travail.

Le directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Kénédougou, Seydou Hié, a rappelé que ce forum intervient dans un contexte marqué par une forte présence de l’économie informelle dans la structure économique de la province.

Il a souligné l’importance d’impliquer les différents acteurs afin de créer un environnement propice à la transition vers l’économie formelle.

Le forum a été parrainé par le directeur de la gestion des finances au ministère en charge de l’Agriculture, Arouna Traoré, qui a salué l’initiative et la pertinence du thème choisi.

Selon lui, le forum contribuera à améliorer significativement l’employabilité des jeunes dans le Kénédougou.

M. Traoré a également encouragé les services techniques à poursuivre leurs efforts en matière d’accompagnement des unités économiques informelles.

Le secrétaire général de la province, Bassanma Ko, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit des différents acteurs et partenaires qui ont permis la tenue de ce forum.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo