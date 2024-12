𝐎𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐬𝐩é𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 : 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐏𝐫é𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐬ée𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐫𝐞 (𝐕𝐁𝐆)

๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฉรฉ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž : ๐ ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ž๐ง ๐๐ซรฉ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ญ ๐†๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐•๐ข๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐๐š๐ฌรฉe๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐†๐ž๐ง๐ซ๐ž (๐•๐๐†)

Imaginez un monde oรน chaque voix compte, oรน chaque personne peut vivre sans peur ni oppression. Pourtant, des milliers de vies sont brisรฉes chaque jour par les violences basรฉes sur le genre (VBG). ๐„๐ญ ๐ฌ๐ข ๐ฏ๐จ๐ฎ๐ฌ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ž๐ณ ๐ฎ๐ง๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐œ๐ž ๐๐ž ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐š๐ง๐ฌ ๐œ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ž ๐œ๐ซ๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž ?

Chez ๐’๐ข๐ž๐ฆ๐š๐ง๐š ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ, nous croyons que chaque individu peut jouer un rรดle dรฉterminant. Cโ€™est pourquoi, dans le cadre des ๐Ÿ๐Ÿ” ๐ฃ๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐’๐š๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ฌ๐ฆ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐•๐๐†, nous vous proposons une ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ž๐ฑ๐œ๐ž๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž, spรฉcialement conรงue pour vous outiller afin dโ€™agir efficacement contre ce flรฉau.

๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ช๐ฎ๐จ๐ข ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ฏ๐ซ๐ž ๐œ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ?

Cette session vise ร renforcer vos compรฉtences pour prรฉvenir et gรฉrer efficacement les cas de violences basรฉes sur le genre dans divers contextes, notamment en situation de crise. Une opportunitรฉ unique pour approfondir vos connaissances et devenir un acteur clรฉ de la lutte contre les VBG.

๐Ÿ“˜ ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง :

1๏ธโƒฃ Module 1 : Concepts et contexte des VBG

2๏ธโƒฃ Module 2 : Psychologie et dynamiques de pouvoir

3๏ธโƒฃ Module 3 : Cadre juridique et droits de l’homme

4๏ธโƒฃ Module 4 : Identification et reconnaissance des VBG

5๏ธโƒฃ Module 5 : Leadership et VBG

6๏ธโƒฃ Module 6 : VBG en situations de crise

7๏ธโƒฃ Module 7 : Stratรฉgies de prรฉvention des VBG

8๏ธโƒฃ Module 8 : Rรฉponses aux VBG : Approches et techniques

9๏ธโƒฃ Module 9 : VBG et mรฉdias

๐Ÿ”Ÿ Module 10 : ร‰valuation et amรฉlioration des programmes de lutte contre les VBG

๐Ÿ“ ๐ƒ๐žฬ๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ :

– ๐ƒ๐š๐ญ๐ž๐ฌ : Du 11 au 15 dรฉcembre 2024

– ๐‡๐จ๐ซ๐š๐ข๐ซ๐ž๐ฌ :

* 17h30 – 20h30 (Mercredi au Vendredi)

* 09h00 – 15h00 (Samedi et Dimanche)

– ๐Œ๐จ๐๐ž : Prรฉsentiel ร Ouagadougou ou ร distance (visioconfรฉrence)

– ๐๐จ๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฌ : 25

๐Ÿ’ฐ ๐‚๐จ๐ฎฬ‚๐ญ ๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง :

– ๐‚๐จ๐ฎฬ‚๐ญ ๐ฌ๐ฉ๐žฬ๐œ๐ข๐š๐ฅ : 35 000 FCFA (au lieu de 70 000 FCFA)

– ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐žฬ ๐๐ž ๐ฉ๐š๐ข๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ž๐ง ๐๐ž๐ฎ๐ฑ ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž๐ฌ

– ๐‹๐ข๐ž๐ง ๐โ€™๐ข๐ง๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง : https://forms.gle/ThSdRaLWMUNXj7m19

– WhatsApp : https://wa.me/p/8534239923364380/22676986565

– ๐Ÿ“‹ ๐‹๐ข๐ฏ๐ซ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ :

– Certificat de formation ;

– Outils professionnels pour vos interventions ;

– Modules complets de formation.

๐Ÿ“ฉ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ๐ฌ :

– Tรฉlรฉphone : +226 76986565 / +226 60339494

– E-mail : siemana@outlook.be

๐ŸŒ ๐๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐ž๐ณ ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐โ€™๐ฎ๐ง ๐ฆ๐จ๐ง๐๐ž ๐ฆ๐ž๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ !

๐๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ณ ๐ฉ๐š๐ฌ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐š๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ, ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ž๐ณ ๐š๐œ๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ. Cette formation est votre chance de contribuer activement ร une cause qui transcende les frontiรจres. En vous formant avec ๐’๐ข๐ž๐ฆ๐š๐ง๐š ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ, vous rejoignez une communautรฉ dโ€™innovateurs, de protecteurs et de leaders engagรฉs pour un futur sans violences.

๐‘๐ž๐ฃ๐จ๐ข๐ ๐ง๐ž๐ณ-๐ง๐จ๐ฎ๐ฌ ๐๐žฬ€๐ฌ ๐š๐ฎ๐ฃ๐จ๐ฎ๐ซ๐โ€™๐ก๐ฎ๐ข ๐ž๐ญ ๐ฌ๐จ๐ฒ๐ž๐ณ ๐ฅ๐ž ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ช๐ฎ๐ž ๐ฏ๐จ๐ฎ๐ฌ ๐ฏ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ž๐ณ ๐ฏ๐จ๐ข๐ซ ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐จ๐ง๐๐ž.

