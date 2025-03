๐‹๐ฎ๐ญ๐ญ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ซ๐š๐ฎ๐๐ž ๐š๐ฅ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ข๐ซ๐ž : ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ ๐๐ž ๐Ÿ”๐ŸŽ ๐ญ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฌ ๐๐ž ๐ฉ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ฌ ๐๐ž ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ž ๐š๐ฏ๐š๐ซ๐ขรฉ๐ž๐ฌ ๐ฌ๐š๐ข๐ฌ๐ข๐ž๐ฌ, ๐รฉ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐ซ๐ž๐œ๐ฒ๐œ๐ฅรฉ๐ž๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐š๐›๐ซ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐โ€™๐ž๐ง๐ ๐ซ๐š๐ข๐ฌ ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ

Le Directeur de la Protection des Vรฉgรฉtaux et du Conditionnement, Monsieur Bรฉkouanan NABIE, accompagnรฉ du Chef du Bureau des Douanes de Dakola, Monsieur Amadou KOUTOU, a supervisรฉ une opรฉration de destruction de plus de 60 tonnes de pommes de terre avariรฉes, le samedi 8 mars 2025, ร Ouagadougou.

Lโ€™opรฉration a commencรฉ lorsquโ€™un camion en provenance dโ€™un pays voisin a รฉtรฉ interceptรฉ par les services des Douanes de Dakola. Aprรจs un contrรดle initial par les Douanes, les inspecteurs phytosanitaires ont รฉtรฉ alertรฉs pour procรฉder ร une vรฉrification de la qualitรฉ du produit transportรฉ. Lโ€™analyse a rรฉvรฉlรฉ que la cargaison de pommes de terre รฉtait impropre ร la consommation, en raison de son รฉtat de germination avancรฉe.

Suite ร cette constatation, la marchandise a รฉtรฉ transportรฉe ร Ouagadougou, oรน elle a รฉtรฉ dรฉtruite, ensuite remise ร une entreprise spรฉcialisรฉe dans la fabrication de composts, afin dโ€™รชtre recyclรฉe et utilisรฉe pour la production dโ€™engrais organiques.

Le Chef du Bureau des Douanes de Dakola, Monsieur Amadou KOUTOU, a prรฉcisรฉ que cette saisie est le fruit dโ€™une coopรฉration รฉtroite entre les services des Douanes et ceux du contrรดle phytosanitaire. Il a saluรฉ le travail du poste de contrรดle phytosanitaire de Dakola, dont le rapport a permis de dรฉtecter la mauvaise qualitรฉ du produit transportรฉ. ยซ ๐‘ณ๐’† ๐’“๐’‚๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’• ๐’ ๐’– ๐’‘๐’๐’”๐’•๐’† ๐’ ๐’† ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’ฬ‚๐’๐’† ๐’‘๐’‰๐’š๐’•๐’๐’”๐’‚๐’๐’Š๐’•๐’‚๐’Š๐’“๐’† ๐’ ๐’† ๐‘ซ๐’‚๐’Œ๐’๐’๐’‚ ๐’‚ ๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’’๐’–๐’†ฬ ๐’’๐’–๐’† ๐’๐’‚ ๐’‘๐’๐’Ž๐’Ž๐’† ๐’ ๐’† ๐’•๐’†๐’“๐’“๐’† ๐’†ฬ๐’•๐’‚๐’Š๐’• ๐’†๐’ ๐’†ฬ๐’•๐’‚๐’• ๐’ ๐’† ๐’ˆ๐’†๐’“๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’, ๐’„๐’† ๐’’๐’–๐’Š ๐’๐’‚ ๐’“๐’†๐’๐’ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’“๐’† ๐’‚ฬ€ ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’”๐’๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‰๐’–๐’Ž๐’‚๐’Š๐’๐’† ๐’†๐’• ๐’‚๐’๐’Š๐’Ž๐’‚๐’๐’†. ๐‘ชโ€™๐’†๐’”๐’• ๐’”๐’–๐’“ ๐’„๐’†๐’•๐’•๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’”๐’† ๐’’๐’–๐’† ๐’๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’—๐’๐’๐’” ๐’๐’ƒ๐’•๐’†๐’๐’– ๐’โ€™๐’‚๐’–๐’•๐’๐’“๐’Š๐’”๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’† ๐’„๐’๐’๐’‡๐’Š๐’”๐’„๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’†๐’• ๐’ ๐’† ๐’“๐’†๐’Ž๐’Š๐’”๐’† ๐’‚ฬ€ ๐’๐’‚ ๐‘ซ๐’Š๐’“๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’† ๐’๐’‚ ๐‘ท๐’“๐’๐’•๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’†๐’” ๐‘ฝ๐’†ฬ๐’ˆ๐’†ฬ๐’•๐’‚๐’–๐’™ ๐’†๐’• ๐’ ๐’– ๐‘ช๐’๐’๐’ ๐’Š๐’•๐’Š๐’๐’๐’๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’• ยป, a-t-il dรฉclarรฉ.

Le Directeur de la Protection des Vรฉgรฉtaux et du Conditionnement, Monsieur Bekouanan NABIE, a saluรฉ le travail des รฉquipes de contrรดle et a insistรฉ sur lโ€™importance de la rigueur et de la vigilance dans ce type dโ€™opรฉration. ยซ ๐‘ชโ€™๐’†๐’”๐’• ๐’–๐’๐’† ๐’’๐’–๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’ ๐’† ๐’”๐’‚๐’๐’•๐’†ฬ ๐’‘๐’–๐’ƒ๐’๐’Š๐’’๐’–๐’†, ๐’†๐’• ๐’Š๐’ ๐’‡๐’‚๐’–๐’• ๐’†ฬ‚๐’•๐’“๐’† ๐’“๐’Š๐’ˆ๐’๐’–๐’“๐’†๐’–๐’™. ๐‘ต๐’๐’–๐’” ๐’‚๐’—๐’๐’๐’” ๐’๐’‚ ๐’„๐’‰๐’‚๐’“๐’ˆ๐’† ๐’ โ€™๐’†๐’Ž๐’‘๐’†ฬ‚๐’„๐’‰๐’†๐’“ ๐’’๐’–๐’† ๐’ ๐’†๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’ ๐’–๐’Š๐’•๐’” ๐’‚๐’—๐’‚๐’“๐’Š๐’†ฬ๐’”, ๐’ ๐’‚๐’๐’ˆ๐’†๐’“๐’†๐’–๐’™ ๐’‘๐’๐’–๐’“ ๐’๐’†๐’” ๐’„๐’๐’๐’”๐’๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’•๐’†๐’–๐’“๐’”, ๐’‘๐’–๐’Š๐’”๐’”๐’†๐’๐’• ๐’†๐’๐’•๐’“๐’†๐’“ ๐’”๐’–๐’“ ๐’๐’† ๐’•๐’†๐’“๐’“๐’Š๐’•๐’๐’Š๐’“๐’† ๐’ƒ๐’–๐’“๐’Œ๐’Š๐’๐’‚๐’ƒ๐’†ฬ€. ๐‘ช๐’†๐’•๐’•๐’† ๐’’๐’–๐’‚๐’๐’•๐’Š๐’•๐’†ฬ ๐’ ๐’† ๐’‘๐’๐’Ž๐’Ž๐’†๐’” ๐’ ๐’† ๐’•๐’†๐’“๐’“๐’† ๐’†๐’”๐’• ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’“๐’† ๐’‚ฬ€ ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’”๐’๐’Ž๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‰๐’–๐’Ž๐’‚๐’Š๐’๐’† ๐’†๐’• ๐’Ž๐’†ฬ‚๐’Ž๐’† ๐’‚๐’๐’Š๐’Ž๐’‚๐’๐’†. ๐‘ฐ๐’Ž๐’‚๐’ˆ๐’Š๐’๐’†๐’› ๐’–๐’ ๐’Š๐’๐’”๐’•๐’‚๐’๐’• ๐’”๐’Š ๐’†๐’๐’๐’† ๐’โ€™๐’‚๐’—๐’‚๐’Š๐’• ๐’‘๐’‚๐’” ๐’†ฬ๐’•๐’†ฬ ๐’”๐’‚๐’Š๐’”๐’Š๐’† ? ยป, sโ€™est-il interrogรฉ.

Cette action dรฉmontre lโ€™engagement des autoritรฉs burkinabรจ ร protรฉger la santรฉ des consommateurs et ร renforcer les mesures de contrรดle contre la fraude alimentaire sur le territoire national.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ/๐— ๐—”๐—ฅ๐—”๐—›