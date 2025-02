𝐂𝐨𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐋𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐊𝐨𝐰𝐞𝐢𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐫ê𝐭 𝐝𝐞 𝟏𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐂𝐅𝐀 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐝’𝐚𝐦é𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐚 𝐝𝐞 𝐩é𝐫𝐢𝐦è𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐢𝐠𝐮é𝐬 à 𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐊𝐨𝐮𝐫𝐢.

๐‚๐จ๐จ๐ฉรฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง : ๐‹๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ ๐ž๐ญ ๐ฅ๐ž ๐ ๐จ๐ง๐๐ฌ ๐Š๐จ๐ฐ๐ž๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ง ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐ฎ๐ง ๐š๐œ๐œ๐จ๐ซ๐ ๐๐ž ๐ฉ๐ซรช๐ญ ๐๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐๐ฌ ๐๐ž ๐ ๐‚๐ ๐€ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐ญ ๐โ€™๐š๐ฆรฉ๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ก๐š ๐๐ž ๐ฉรฉ๐ซ๐ข๐ฆรจ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ ๐ข๐ซ๐ซ๐ข๐ ๐ฎรฉ๐ฌ ร ๐’๐จ๐ง๐จ ๐Š๐จ๐ฎ๐ซ๐ข.

(Ouagadougou, le 24 fรฉvrier 2025). Le ministre de l’ร‰conomie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, et le Directeur Gรฉnรฉral par intรฉrim du Fonds Koweรฏtien pour le Dรฉveloppement ร‰conomique Arabe (FKDEA), Waleed AL-BAHAR, ont signรฉ, ce lundi 24 fรฉvrier 2025, un accord de prรชt d’un montant de 20 millions USD, soit environ 12 milliards de FCFA, pour le financement du projet d’amรฉnagement de 2 000 hectares de zones irriguรฉes ร Sono Kouri dans la commune de Sono, province de la Kossi.

D’un coรปt global de 37 019 888 000 FCFA, le projet sera financรฉ avec l’appui de trois partenaires en plus de l’ร‰tat burkinabรจ. Cette signature intervient aprรจs celle du Fonds Saoudien pour le Dรฉveloppement (FSD) et marque une avancรฉe significative dans la mobilisation des ressources nรฉcessaires ร sa mise en ล“uvre.

La mise ล“uvre du projet permettra dโ€™amรฉnager 2 000 hectares de pรฉrimรจtres irriguรฉs pour la production de diverses spรฉculations telles que le riz, le maรฏs, l’oignon, la tomate, la pomme de terre, le haricot vert et la banane. ร€ terme, le projet devrait crรฉer prรจs de 8 000 emplois directs pour les jeunes et les femmes, ainsi que des milliers d’emplois indirects. La production annuelle attendue est estimรฉe ร plus de 40 000 tonnes toutes spรฉculations confondues.

Pour Directeur de Cabinet, reprรฉsentant le ministre d’ร‰tat, ministre de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, l’amรฉnagement de ces 2 000 hectares de pรฉrimรจtres irriguรฉs ร Sono Kouri s’inscrit dans les orientations stratรฉgiques du Burkina Faso, notamment l’atteinte de la souverainetรฉ alimentaire et la recherche de voies innovantes pour une croissance forte et inclusive ร travers des modes de consommation et de production durables.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐