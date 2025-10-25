Burkina-Zoundwéogo-Installation- Nouveau-Directeur-Education

Zoundweogo : le nouveau directeur provincial en charge de l’éducation installé

Manga, le 24 oct. 2025 (AIB) – La salle de conférence du Haut-Commissariat du Zoundwéogo a abrité, jeudi, la cérémonie officielle de passation de service entre le Directeur provincial sortant de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF), Ives Placide Nana, et le Directeur entrant, Dominique Dipama, Inspecteur de l’Enseignement du Primaire et de l’Éducation Non Formelle (IEPENF).

Présidée par le Haut-Commissaire de la province du Zoundweogo, Julien Ouédraogo, cette cérémonie, placée sous le signe de la continuité du service public, a été marquée par des interventions empreintes de reconnaissance et d’engagement.

Dans son allocution, M. Ives Placide Nana a dressé un bilan positif à la tête de la direction. Il a souligné avoir contribué, durant les trois années de son mandat, à la mise en œuvre de la politique éducative dans la province.

M. Nana a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour leur soutien et a salué la collaboration du personnel et des partenaires techniques et financiers. « Je pars avec le souvenir d’une équipe dynamique et dévouée à la cause de l’éducation », a-t-il confié.

Le nouveau directeur, Dominique Dipama, a, pour sa part, exprimé sa gratitude à la hiérarchie pour la confiance placée en sa personne. Il a assuré de sa disponibilité à poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur, en comptant sur l’appui de tous les acteurs que sont l’administration, le personnel et les partenaires.

Le personnel de la direction a profité de l’occasion pour témoigner sa reconnaissance au directeur sortant pour son leadership et son sens du devoir, tout en réaffirmant sa disponibilité à soutenir le nouveau responsable.

Agence d’Information du Burkina

