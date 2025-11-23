Burkina-Zoundwéogo-Blindé-Conference

Zoundwéogo : Le Chef de canton de Bindé appelle à l’unité et au pardon pour le développement de la commune

Bindé, 23 nov. 2025 (AIB) – Le Chef de canton de Bindé, Naaba Yanbolobo II, a exhorté ce samedi les fils et filles de la commune à renforcer leur cohésion et à se pardonner mutuellement afin de favoriser le développement local.

« Aujourd’hui, je prends l’engagement de pardonner ceux qui m’ont offensé, et je demande également pardon à ceux que j’ai blessés pendant mon intronisation », a-t-il affirmé avant d’inviter à bannir la division et à semer l’amour et la solidarité pour le rayonnement de Bindé.

Le chef du canton s’exprimait, samedi 22 novembre 2025, lors d’une conférence communale placée sous le thème : « Cohésion sociale, paix et développement de la commune de Bindé : quelles contributions des fils et filles ? ».

Initiée par la veille citoyenne, cette rencontre a regroupé des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que de larges composantes de la population.

Les fils et filles des 31 villages de la commune, résidents comme ressortissants, ont répondu massivement à l’appel. La forte mobilisation et la qualité des interventions ont été saluées par les organisateurs, qui estiment que l’objectif de renforcer la cohésion locale est pleinement atteint.

« Au vu de la mobilisation et de la qualité des interventions, surtout celles venant des leaders, je suis très satisfait », a confié le Chargé de Mission, Thierry Wendpassamdé Nikièma.

selon lui, cette démarche s’inscrit dans une logique de consolidation de l’unité sociale : « Pour le développement, il faut d’abord être unis. Et pour être unis, il faut identifier et traiter les sujets qui divisent. Lorsque la cohésion est assurée, nous pouvons nous-mêmes développer notre localité ».

Dans son message, la présidente de la délégation spéciale de la commune de Bindé, Mamounata Congo, ainsi que plusieurs personnalités dont le Directeur général de la sécurité intérieure, Aboubacar Compaoré, ont salué l’initiative et encouragé la poursuite de ce cadre de dialogue.

Agence d’information du Burkina

BGB/yos