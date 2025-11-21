Burkina-Ganzourgou-Environnement-Climat-Plaidoyer

Zorgho : une note de plaidoyer sur le climat remise à la délégation spéciale

Zorgho, (AIB) – Le comité de veille et de suivi de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) de la région de Oubri a remis, vendredi,14 novembre 2025, une note de plaidoyer à la délégation spéciale communale de Zorgho. L’initiative vise à favoriser l’intégration des préoccupations climatiques dans le Plan communal de développement (PCD) et le Plan annuel d’investissements (PAI).

La rencontre, tenue dans la salle de réunion de la mairie, a permis au comité d’exposer les conclusions d’un diagnostic participatif réalisé dans la commune. Le document remis aux autorités communales recommande notamment l’adoption d’une délibération sur la gestion des déchets, la mise en place d’une décharge contrôlée ainsi que l’élargissement et le renforcement des contrats de gestion conclus avec les associations locales.

C’est le premier vice-président de la délégation spéciale, Naaba Yemdé, ar ailleurs, chef coutumier de Bougré, qui a reçu le document de plaidoyer au nom du Président de l’institution.

Selon la chargée de communication du comité, Sidonie Kiedrebeogo, ces propositions découlent d’une rencontre précédente sur les préoccupations environnementales de la commune.

Les échanges entre les acteurs présents ont permis de dégager plusieurs pistes consensuelles et la prise d’engagements. Parmi elles figurent l’opération « Un foyer, un arbre » et l’organisation de sessions de formation sur la production de plants.

À l’issue des discussions, un calendrier de suivi des engagements a été défini pour assurer une mise en œuvre progressive des actions du plaidoyer.

Le président de la délégation spéciale (PDS), Valentin Badolo, a salué l’initiative, soulignant sa pertinence au regard des priorités communales en matière de développement durable et de résilience climatique.

L’activité est soutenue par le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) à travers le projet FasoVeil, financé par l’Union européenne via Laboratoire Citoyennetés. Pour le chargé du projet, Amadou Zoungrana, le comité de Oubri compte parmi les plus actifs du pays, ce qui explique l’accompagnement technique et financier.

Le comité travaille sur la CDN, le cadre national qui fixe les efforts à fournir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Agence d’information du Burkina

AO-MS-dnk-yos