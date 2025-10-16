Burkina-Ganzourgou-Education-Préscolaire-Primaire-Conférence-Pédagogique

Zorgho/conférence pédagogique : Le secrétaire général de la mairie encourage les enseignants

Zorgho, 15 octobre 2025 – L’école Kambambori « A » a abrité ce mercredi l’ouverture officielle de la conférence pédagogique annuelle des enseignants du préscolaire et du primaire de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Zorgho.

La cérémonie a été présidée par le Secrétaire général de la mairie, Rodrigue Dabiré, représentant le Président de la délégation spéciale communale. Elle a connu la présence de Nobila Célestine Zagré/Zoungrana, Directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, et du Chef de la CEB de Zorgho, Raogo Jean Claude Ouédraogo.

Dans son allocution d’ouverture, M. Dabiré a transmis les encouragements du Président de la délégation spéciale aux enseignants. Il a salué leur engagement dans la formation de la jeunesse et les a invités à s’approprier les réformes éducatives en cours et à en assurer la mise en œuvre effective sur le terrain.

L’année scolaire 2025-2026, a-t-il indiqué, s’annonce marquée par plusieurs innovations : l’enseignement de l’anglais dès le CE1, l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans les écoles, et l’initiation aux métiers. Ces mesures visent, selon lui, à mieux préparer les élèves à un monde « compétitif et mondialisé ».

La conférence, prévue du 15 au 18 octobre sur tout le territoire national, s’inscrit dans la dynamique des réformes menées par le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN). Objectif : renforcer la qualité de l’éducation à travers l’Approche pédagogique intégratrice (API), en vigueur depuis 2015, et outiller les acteurs éducatifs face aux défis nouveaux.

Le Chef de la CEB, M. Ouédraogo, a félicité les enseignants pour leurs résultats remarquables au Certificat d’études primaires (CEP) 2025. Il les a exhortés à poursuivre leurs efforts pour former des citoyens responsables et patriotes, « capables de relever les défis du développement socio-économique du pays ».

Il a insisté sur la nécessité d’une appropriation effective des thèmes de la conférence en vue de les réinvestir efficacement dans les classes.

Pour sa part, la directrice provinciale en charge de l’éducation préscolaire et primaire, Mme Zagré/Zoungrana a salué la détermination des enseignants et leur rôle central dans la réussite du système éducatif. Elle les a encouragés à cultiver chez les élèves l’amour du travail bien fait et le sens du devoir.

Durant quatre jours, les participants réfléchiront autour du thème central : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », avec un accent particulier sur le nouveau Cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP).

A Zorgho, les enseignants sont repartis sur 5 sites pour suivre cette importante activité pédagogique.

Agence d’information du Burkina

MS-dnk-ata