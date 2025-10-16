Boulgou: Le Gouverneur satisfait de l’évolution des travaux de construction du Centre universitaire de Tenkodogo

Tenkodogo, 16 oct. 2025 (AIB) – Le Gouverneur de la région du Nakambé, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a effectué, jeudi, une visite de terrain sur le chantier de construction du Centre universitaire de Tenkodogo. À l’issue de cette visite, il s’est dit satisfait de l’évolution des travaux, après des recommandations formulées lors d’une mission précédente.

Le projet, inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), consiste en la construction d’un amphithéâtre de 500 places et d’un bâtiment pédagogique R+2 (équivalent R+3 techniquement, le toit étant exploitable).

Financé à hauteur de 2 milliards 830 millions de F CFA TTC sur le budget de l’État, exercice 2024, le chantier avait été officiellement remis à l’entreprise le 7 janvier 2025, pour un délai contractuel de neuf mois, incluant la saison pluvieuse.

Au 28 août 2025, le niveau d’exécution était évalué à 23,52 %, avec un retard cumulé de 158 jours. Ce constat avait suscité l’insatisfaction du ministre directeur de cabinet du Premier ministre, lors d’une précédente mission de suivi.

Suite à cette visite, l’entreprise et le bureau de contrôle ont été convoqués pour réévaluer le planning d’exécution, l’approvisionnement du chantier et l’organisation des travaux.

Selon le directeur du projet, les difficultés initiales étaient liées à la validation tardive des plans d’exécution, désormais levées. « Nous avons relancé les travaux. À ce jour, nous estimons l’avancement à près de 30 %, et les équipes sont à pied d’œuvre », a-t-il indiqué.

Le Gouverneur Lamizana a salué les efforts consentis par l’entreprise et le contrôle, tout en exhortant les équipes à redoubler d’ardeur.

« J’ai demandé à l’entreprise de doubler les équipes afin de travailler de jour comme de nuit, pour rattraper le retard et livrer un ouvrage de qualité », a-t-il déclaré.

Selon les nouvelles projections, la fin des travaux est envisagée pour mars 2026, sous réserve de la validation définitive du nouveau planning par le maître d’ouvrage, à savoir le Bureau national des grands projets du Burkina Faso (BN-GPB).

Le responsable du chantier a, pour sa part, assuré que les conditions sont désormais favorables : « Nous sommes confortables en termes d’approvisionnement, d’organisation et de personnel. À ce jour, aucune difficulté majeure ne subsiste. »

Le futur Centre universitaire de Tenkodogo devrait, à terme, accueillir plusieurs centaines d’étudiants de la région du Nakambé et des zones voisines.

Pour le Gouverneur, cette infrastructure constitue « un atout majeur pour le développement du capital humain et la promotion de l’éducation de qualité dans la région ».

Il a donné rendez-vous à l’entreprise et au bureau de contrôle le 16 novembre 2025, pour constater la réalisation du dallage du premier niveau, étape clé avant la poursuite du chantier.

Agence d’Information du Burkina

SM/yos