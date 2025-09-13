Burkina/Zondoma-SRC

Zondoma/ SRC 2025 : 104 acteurs mobilisés pour défendre la province.

Gourcy, 11 sept. 2025 (AIB) -Les représentants de la province du Zondoma à la Semaine Régionales de la Culture (SRC) ont reçu les encouragements des autorités provinciales avant leur départ pour Ouahigouya ce jeudi 11 septembre 2025.

Dans le cadre de la Semaine Régionale de la Culture (SRC) 2025 qui se tiendra à Ouahigouya les 12 et 13 septembre 2025, la province du Zondoma sera représentée dans deux catégories à savoir les arts du spectacle et le sport traditionnel. Six (6) troupes ont été mobilisées à cet effet : il s’agit de la troupe Relwendé de Guiri-Guiri en chœur populaire, Nabonswendé de Boussou en danse traditionnelle adultes, l’école primaire de Ronsin en danse traditionnelle jeunes, l’orchestre Buud-reem de Tougo, et un candidat en slam.

À ceux-là, s’ajoute une équipe de 37 lutteurs qui competiront dans plusieurs catégories. Au total 104 acteurs défendront les couleurs de province dans cette compétition comptant pour la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture SNC Bobo 2026.

Avant le départ pour la cité de Naaba Kango, ils ont été reçus par le haut-commissaire de la province Aboubacar Sidiki Nabé qui avait à ses côtés le Directeur provincial de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Kassoum Sawadogo. « vous êtes des ambassadeurs de la culture du Zondoma, toute la province compte sur vous pour des prestations de taille afin de vous qualifier pour Bobo 2026 », a déclaré le haut-commissaire pour galvaniser la troupe. Les compétitions débuteront le vendredi 12 septembre 2025 à la maison de jeunes et de la culture de Ouahigouya.

Aziz KIEMDE