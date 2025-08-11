Burkina/Zondoma-Opération-Don-Sang

Zondoma/Santé : 42 poches de sang collectées pour sauver des vies

Gourcy, 10 août 2025 (AIB) – La coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma a organisé une opération de don de sang, le dimanche 10 août 2025, qui a permis de collecter 42 poches de sang.

Sur 50 poches de sang attendues, c’est finalement 42 qui ont pu être collectées ce dimanche 10 août 2025 à la mairie de Gourcy. Cette opération initiée par la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma avait pour objectif, selon son président Oumarou Ouédraogo, de contribuer à sauver des vies en cette période où le besoin est très important du fait du paludisme.

« Nous voulons aussi garantir la disponibilité du sang en cas de besoin pour secourir les combattants au front », a indiqué le président de la coordination.

« C’est un objectif atteint, car n’eu été la pluie, nous aurions pu mobiliser plus de personnes », a-t-il relevé, tout en invitant la population à rester prête pour d’autres opérations à venir.

En plus de cette opération de don de sang, la coordination provinciale de veille citoyenne du Zondoma a, à son actif des opérations de salubrité, de réparation des voies dégradées, des dons de vivres aux veuves des combattants et bien d’autres formes de soutiens aux forces combattantes.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata