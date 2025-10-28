ZONDOMA-EDUCATION-ADDAD-DON- KITS-SCOLAIRES

Zondoma/Education : Une association offre des kits scolaires et du matériel de production aux écoles

Gourcy, 26 oct. 2025 (AIB) – L’Association de défense des droits des aides-ménagères et domestiques (ADDAD) a offert des kits scolaires et du matériel de jardinage aux écoles de la commune de Gourcy. La cérémonie officielle de remise du don s’est déroulée, le samedi 25 octobre 2025 à Gourcy.

Composé, entre autres, de 200 kits scolaires, 10 vélos et de 10 kits de jardinage, le don a été remis officiellement le samedi 25 octobre 2025 à Gourcy au cours d’une cérémonie présidée par le Haut-commissaire de la province du Zondoma, Aboubacar Sidiki Nabé.

Pour la présidente de l’association, Sikinatou Ouédraogo, cette initiative vise à renforcer le lien entre savoir, culture et autonomie pour une éducation plus ancrée dans « nos réalités et nos valeurs ». « Notre vision est celle d’une école qui nourrit, qui forme et qui responsabilise, une école où l’enfant apprend la vie, le travail collectif et le respect de la nature », a indiqué la présidente qui ajoute que cette dotation sera accompagnée d’une opération d’aménagement de 10 jardins scolaires en vue de soutenir la mise en œuvre du projet.

Au nom des écoles bénéficiaires, le directeur provincial en charge de l’éducation au Zondoma, Karim Sawadogo, a salué cette contribution de l’ADDAD qui, selon lui, entre en droite ligne avec la politique éducative de l’Etat.

Tout en félicitant les donateurs, le haut-commissaire a traduit la disponibilité de l’administration à accompagner cette initiative qui va « améliorer la qualité de l’éducation ». Il a, par ailleurs, exhorté les bénéficiaires à utiliser à bon escient les biens reçus.

En plus du matériel, l’association a également facilité l’acquisition de 400 extraits de naissance et de 280 CNIB dont la remise a eu lieu le même jour au profit de personnes vulnérables.

En rappel, l’association pour la défense des droits des aide-ménagères et domestiques œuvre depuis sa création en 2012 à la promotion des droits des travailleurs domestiques, l’autonomisation des femmes et des filles ainsi que pour l’accès équitable à l’éducation.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata