Burkina : Le Parlement avalise la dissolution de la Commission électorale

Ouagadougou, 28 oct. 2025 (AIB)-L’Assemblée législative de Transition (ALT) a voté, mardi, la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), estimant qu’elle n’était plus en adéquation avec le nouveau contexte sociopolitique du pays.

Selon la radio du Parlement, cette décision vise à instaurer une harmonie institutionnelle avec la Charte de la Transition et à accompagner la dynamique révolutionnaire portée par les aspirations profondes du peuple burkinabè.

Déjà, en juillet dernier, le gouvernement avait adopté un projet de loi en ce sens, jugeant la CENI budgétivore et en incohérence totale avec les dispositions de la Charte de la Transition.

L’exécutif souhaite désormais que les attributions électorales de la CENI soient rétrocédées au ministère en charge de l’Administration territoriale, comme c’était le cas avant la création de cette désormais défunte institution.

Agence d’Information du Burkina

ATA/yos