Zitenga : Les populations réaffirment leur engagement pour la Révolution progressiste populaire.

Zitenga, (AIB) -Le Mouvement Tond Tinga Yinga a clôturé, le 25 octobre 2025 à Zitenga, province de Bassitenga, ses 72 heures d’actions patriotiques placées sous le signe de l’engagement citoyen et du soutien à la dynamique révolutionnaire impulsée par le Capitaine Ibrahim Traoré à travers la RPP.

Durant trois jours, les populations de Zitenga, notamment la jeunesse, ont pris part à plusieurs activités : don de sang, apprentissage de l’hymne national en langue mooré, opérations de salubrité dans la cour de la mairie et conférences publiques sur les idéaux révolutionnaires.

Des figures connues du monde culturel et militant, telles que le cinéaste Rasmané Ouédraogo dit Ladji, Alouna Traoré, rescapé du 15 octobre 1987, et l’activiste Fortune Younga, ont animé des conférences sur les thèmes de la libération nationale et de la souveraineté africaine.

Le conférencier Fortune Younga a salué la vision éclairée du Capitaine Ibrahim Traoré, qui œuvre, selon lui, à la reconquête de la souveraineté intégrale du Burkina Faso. « La RPP nous permet de comprendre les mensonges historiques de l’impérialisme et d’affirmer notre indépendance d’esprit. Désormais, aucune communication étrangère ne doit influencer nos choix internes », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Rasmané Ouédraogo a exhorté la jeunesse à puiser dans les valeurs africaines et à adapter le système éducatif aux réalités locales afin de bâtir une société véritablement indépendante.

Le président du Mouvement Tond Tinga Yinga, Issaka Zoungrana, s’est réjoui de la mobilisation populaire et de l’esprit patriotique manifesté tout au long des 72 heures. Selon lui, ces activités contribueront à renforcer la conscience révolutionnaire dans le Bassitenga.

En réaffirmant leur attachement à la RPP et leur volonté d’accompagner le processus de libération nationale, les populations de Zitenga entendent participer activement à l’édification d’un Burkina Faso libre, souverain et prospère sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

LC/ATA