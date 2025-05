BURKINA-CENTRE-OUEST-COUTUMES-DOZO-INSTALLATION

Zamo accueille Belibié Ido, le tout premier Dozo Bâ de la localité

Zamo, 8 mai 2025 (AIB)-Le vendredi 3 mai dernier a marqué un tournant significatif pour la commune rurale de Zamo, dans la province du Sanguié, avec l’installation de Belibié Ido, le tout premier Dozo Bâ de la commune que de la province, a constaté l’AIB.

L’événement s’est déroulé en présence du Haut-Commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, témoignant de l’importance accordée à cette figure traditionnelle. Belibié Ido a été choisi pour endosser ce rôle crucial au sein de la communauté.

En tant que Dozo Bâ, il aura pour mission principale de veiller au mieux-être de ses concitoyens. Cette nomination s’inscrit dans la reconnaissance des valeurs et des compétences traditionnellement associées aux dozos.

Les dozos sont en effet des figures respectées dans un certain nombre de communautés burkinabè. Ils sont réputés pour leur bravoure face aux défis, leur profonde communion avec la nature, et leurs remarquables habiletés de chasseurs. Au-delà de ces aspects, ils sont souvent perçus comme des gardiens des traditions et des acteurs de la cohésion sociale.

L’arrivée d’un Dozo Bâ à Zamo suscite donc de grandes attentes au sein de la population. On espère que son leadership et sa sagesse contribueront à renforcer la sécurité, la solidarité et l’harmonie au sein de la commune.

La présence du Haut-Commissaire Talari Germaine Ouoba lors de cette installation souligne l’engagement des autorités locales à collaborer avec les figures traditionnelles pour le développement et le bien-être des communautés.

Cette installation marque une étape importante pour Zamo, et l’on suivra avec intérêt l’action d’Ido Belibié dans ses nouvelles fonctions au service de sa communauté.

Agence d’information du Burkina

