Yatenga/Passation de charges à la DPAHSN : Abdoul Bassirou Nayaogué aux commandes de la direction provinciale

Ouahigouya, 18 Août 2025 (AIB)- Le Président de la Délégation spéciale de la commune de Oula, Moussa Ouédraogo, représentant le Haut-Commissaire du Yatenga, a officiellement installé ce lundi, l’inspecteur d’éducation spécialisée, Abdoul Bassirou Nayaogué, dans ses fonctions de directeur provincial de l’action humanitaire et de la solidarité nationale du Yatenga (DPAHSN), en présence d’autorités administratives et de nombreux partenaires au développement de la région de Yaadga.

Le nouveau directeur provincial, Abdoul Bassirou Nayaogué après le cérémonial d’installation dans son intervention a dit mesurer la lourdeur de sa nouvelle responsabilité, mais fonde l’espoir de bien servir et engranger de bons résultats avec l’accompagnement de tous les acteurs engagés.

« C’est avec humilité et reconnaissance que j’assume cette nouvelle fonction. Nous serons disposés à recevoir, écouter et orienter tous les usagers de notre service afin de soulager toutes ces personnes qui seront dans une situation de détresse », a-t-il déclaré.

Il remplace à ce poste , Gaston Nassouri qui l’a occupé pendant deux ans..

Au nom du personnel, Karim Ouédraogo a salué les mérites de M. Nassouri qui pour lui est un travailleur acharné qui a su écouter avec respect et courtoisie non seulement les agents de la direction mais surtout les usagers du service.

Le directeur provincial sorti, Gaston Nassouri, quant à lui, s’est réjoui des résultats obtenus au cours de sa gestion et ce, grâce aux efforts de ses désormais ex-collaborateurs.

« Des défis ont été relevés, mais beaucoup d’autres se présentent encore », a-t-il indiqué.

Moussa Ouédraogo, représentant le haut-commissaire de la province du Yatenga a traduit les reconnaissances et les félicitations de l’autorité provinciale au directeur à l’ancien directeur et a rassuré le nouveau directeur de la disponibilité des autorités à l’accompagner pour réussir sa mission.

M. Ouédraogo a saisi l’opportunité pour souhaiter plein succès à Gaston Nassouri promu directeur régional de l’action humanitaire et de la solidarité nationale de Bankuy.

Agence d’Information du Burkina.

