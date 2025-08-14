Burkina-Yatenga-Montée-Couleurs-Tournantes-Services

Yatenga/ montée des couleurs : Les agents de santé invités à maintenir le cap de la souveraineté

Ouahigouya, 12 août 2025 (AIB)- Dans le cadre de la montée des couleurs tournante dans les différents services déconcentrés de la ville de Ouahigouya, le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a invité les agents du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya le lundi 11 août 2025 à maintenir le cap pour la souveraineté du Burkina Faso.

Accompagné de ses collaborateurs et les corps constitués ainsi que les FDS, le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a assisté à la traditionnelle montée des couleurs au CHUR de Ouahigouya. À 7 h30 mn, dans la cour du CHUR, c’est l’hymne de la victoire qui a été entonné en chœur pour marquer l’appartenance de tous à la Patrie des Hommes des intègres.

Dans son allocution, le gouverneur a salué la forte mobilisation autour des couleurs nationales qui constitue un acte patriotique.

Selon lui, la tenue de la montée des couleurs au CHUR vise dans un premier temps à féliciter le personnel de santé pour les sacrifices déjà consentis.

« Elle est également un signal pour vous inviter à plus d’engagement et à maintenir le cap pour la souveraineté du pays », a déclaré le gouverneur de la région, Thomas Yampa.

Prenant la parole, le directeur général du CHUR de Ouahigouya, Dr Simplice P. Eric Bonkoungou, a salué l’autorité pour le choix porté sur sa structure pour accueillir cette montée des couleurs.

« Le CHUR de Ouahigouya est symbole de notre attachement aux valeurs de la nation, un symbole d’espoir au service de la santé des populations dans la région du Nord. Nous restons ouverts à toutes les synergies et collaborations avec les corps constitués, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, pour offrir aux populations des soins toujours plus sûrs, efficaces et humains » a déclaré M. Bonkoungou.

Agence d’information du Burkina

BB/BBP