Burkina-Yatenga-Education-Résultats-Examen-CEP

Yatenga : Le directeur provincial de l’éducation satisfait des résultats au CEP 2025

Ouahigouya, 18 juin 2025 (AIB)-La province du Yatenga a enregistré cette année scolaire 2025, un taux de réussite de 87,98% au Certificat d’études primaires, à la grande satisfaction du Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga (DPEPPNF) Salam Ouédraogo.

L’année se termine sur une note de satisfaction globale sur l’ensemble des 17 circonscriptions d’éducation de base (CEB) du Yatenga. 87,98%, c’est le taux de succès réalisé aux examens du Certificat d’études primaires et du concours d’entrée en sixième contre 79,94% l’année scolaire dernière.

Au total 9524 candidats étaient en lice pour cette session 2025 de l’examen du CEP et au décompte ce sont 8322 candidats qui ont été déclarés admis dont 4401 filles. Les CEB délocalisées de Koumbri et Thiou obtiennent des taux de succès de 100%.

« Ce succès est à mettre au compte des enseignants, encadreurs, parents et élèves qui ont fait montre d’esprit d’engagement, de résilience et de sacrifices », a reconnu le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga Du Yatenga Salam Ouédraogo. Il a salué l’esprit bienveillant manifesté tout au long de l’année scolaire. Il a indiqué que cela est le fruit de plusieurs activités réussies.

Ouédraogo a rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui ont contribué à la réouverture de plusieurs structures éducatives.

« Tout en vous souhaitant un bon repos bien mérité, nous formulons le vœu que la paix revienne au pays des hommes intègres pour que nous puissions continuer de participer à l’écriture de la plus belle page de l’histoire de notre pays. » a lancé le DPPNEF à l’endroit de la communauté éducative du Yatenga dans son message de remerciements.

Agence d’Information du Burkina

Pn/as/ata