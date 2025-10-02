Yatenga-Zogoré-Santé-Construction-Centre-Médical

Yatenga : infrastructures sanitaires : les populations se solidarisent pour les travaux de réalisation du Centre Médical

Zogoré, 2 oct. 2025 (AIB)- La population de la commune de Zogoré dans la province du Yatenga s’est fortement mobilisée jeudi afin de soutenir l’Initiative présidentielle en faveur de la santé en soutenant la construction d’un centre médical, a constaté l’AIB.

Hommes, femmes et jeunes ont voulu par leur action, témoigner leur solidarité et leur attachement à la construction du futur centre médical de leur localité.

Ils sont venus de la quasi-totalité des villages de la commune pour porter main forte à l’entreprise chargée de la construction du futur centre médical de la commune. Ce sont des populations visiblement engagées qui, par leur mobilisation ont voulu témoigner leur gratitude aux autorités et leur adhésion l’Initiative présidentielle au profit de leurs communautés.

Organisées à travers plusieurs structures locales elles ont aidé l’entreprise à faire entrer le remblai sur le chantier afin de faire avancer les travaux. La population de Zogoré, à en croire les participants à l’opération, réaffirme par cette action, son engagement total et sa détermination à soutenir cette initiative jusqu’à l’achèvement complet de cette infrastructure sanitaire dans l’espoir surtout de la voir opérationnelle très prochainement.

Agence d’information du Burkina

