Burkina-Yaadga-Culture-Show-Vacance-Finale

Yatenga : «Futures stars» remporte la 8e édition de Show vacances culture de Ouahigouya

Ouahigouya, 28 sept. 2025 (AIB)- la finale de la 8e édition de Show vacances culture a refermé ses portes ce samedi 27 septembre 2025 à la Maison des jeunes et de la culture de Ouahigouya (MJCO) avec le sacre de « Futures stars », a constaté l’AIB.

Pendant trois mois, des troupes de danse des quatre provinces de la région de Yaadga, ont rivalisé de talent en ballet, playback et chorégraphie, dans l’optique de repartir avec le prestigieux trophée. A l’arrivée, c’est la troupe « Futures stars » du secteur 8 de Ouahigouya, qui a plus convaincu dans l’ensemble de ses prestations, le jury et le public avec une moyenne de 15,88 sur 20.

Pour le promoteur, Boureima Ouédraogo dit Bokilo, c’est un pari réussi. « Malgré la précarité des moyens, nous avons une fois de plus occupé sainement les vacanciers et vacancières de la région de Yaadga. Nous pouvons dire qu’au fil des années, show vacances culture se bonifie et constitue un véritable tremplin de la promotion de la culture burkinabè », a-t-il soutenu.

Au nom du comité d’organisation, il a saisi l’opportunité pour remercier les autorités régionales, provinciales et municipales, qui ont toujours accompagné cette initiative culturelle et sportive. Présent à la cérémonie, le conseiller technique en charge des questions culturelles au Gouvernorat de Yaadga, Karim Tassambédo a indiqué que « show vacances culture est une tribune de dialogue culturelle et de cohésion sociale qui sont des valeurs essentielles à même de garantir la paix entre les différentes communautés de la région.»

Il a traduit les encouragements de l’autorité régionale aux organisateurs de l’événement qui ne ménagent aucun effort pour égayer et cultiver l’esprit de la jeune génération. « Au regard de l’importance et de l’engouement de l’activité, les autorités sont disposées à toujours soutenir l’initiative qui porte haut le flambeau de la culture de la région de Yaadga » a-t-il dit.

Le jury de cette 8ème édition a délibéré aux termes des prestations de la finale. Ainsi donc au classement la troupe les «Futures stars » du secteur 8 est classée 1re, suivi respectivement des troupes « Les étoiles d’or du secteur 2 », « Les supers chocs du secteur 9 », « Les anges de la danse du secteur 9», « Wendpanga du secteur 4 », tous de la cité de Naaba Kango. Rendez-vous a été pris par les jeunes artistes, le promoteur et le comité d’organisation pour la 9ème édition en juillet 2026.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata