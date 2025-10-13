Yaadga : Pose de la première pierre de la mosquée centrale du mouvement sunnite à Ouahigouya.

Ouahigouya, 13 octobre 2025 (AIB) -Le président national du mouvement sunnite du Burkina El Hadj Oumarou Zoungrana à procéder à la pose de la première pierre de reconstruction de la mosquée centrale du mouvement sunnite de la région de Yaadga le dimanche 12 octobre 2025 à Ouahigouya.

La communauté musulmane du mouvement sunnite de la région de Yaadga a vécu le dimanche dernier, un moment de ferveur religieuse. En effet, le bureau régional conduit par El Hadj Mahamadi Zallé à procéder à la pose de la première pierre marquant le début des travaux de reconstruction de la mosquée centrale du mouvement sunnite. La cérémonie s’est déroulée en présence du président du bureau national du mouvement sunnite El Hadj Oumarou Zoungrana accompagné de ses collaborateurs.

C’est une mosquée R+2 d’une capacité de plus de 3000 personnes qui est en cours de réalisation au secteur N°13 de la ville de Ouahigouya pour le bonheur des fidèles musulmans de la région de Yaadga.

Dans son adresse, le président du bureau régional de Yaadga El Hadj Mahamadi Zallé a remercié les fils et filles de la région qui dans leur union, ont permis le démarrage des travaux. « Le lancement des activités de reconstruction de la mosquée centrale du mouvement sunnite nous donne de la joie. Nous invitons les fils et filles à rester toujours unis à travers les contributions pour la finalisation de ce grand projet »

Dans son allocution le président du bureau national du mouvement sunnite du Burkina El Hadj Oumarou Zoungrana pour sa part, a salué la forte mobilisation et la détermination des fidèles. Il a souligné que cette future mosquée sera non seulement un lieu de prière, mais aussi un espace de formation et de rayonnement spirituel. Le président Zoungrana a par ailleurs invités les fidèles musulmans à l’union sacrée pour la concrétisation du projet.

La future mosquée, une fois achevée, viendra renforcer l’éclat du culte musulman dans la cité de Naaba Kango.

La cérémonie s’est achevée par les bénédictions pour la réussite des travaux et surtout le retour de la paix au pays des hommes intègres.

Agence d’Information du Burkina

BB/ATA