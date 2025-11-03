Burkina-Yaadega-ITIE-Sensibilisation

Yaadga/Industrie extractive : des acteurs s’approprient le dispositif d’évaluation

Ouahigouya, 3 nov.2025 (AIB)- En prélude à l’évaluation de la contribution des acteurs à la transparence du secteur extractif en 2026, le Secrétariat Permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP/ITIE-BF) a organisé lundi une session de sensibilisation au profit des autorités administratives, de représentants des collectivités territoriales, d’organisations de la société civile et d’organes de presse du Yatenga a constaté l’AIB.

L’objectif général de cette activité est de sensibiliser les populations dans les collectivités territoriales sur l’évaluation de la contribution des acteurs à la transparence du secteur extractif. Cette évaluation en vue, vise entre autre à renforcer la transparence dans le secteur extractif, instaurer la culture de redevabilité, améliorer la responsabilité sociale des acteurs et surtout renforcer la cohésion sociale dans les zones minières, a indiqué le représentant de du SP/ITIE Amara Bitili,

Le 2e Vice-Président de la délégation spéciale communale de Ouahigouya Rasmané Tiendrebéogo a dans son propos à l’ouverture de la session laissé entendre que l’ITIE offre une opportunité aux acteurs locaux de se prononcer sur la gouvernance du secteur minier et une opportunité de se renseigner sur le dispositif d’évaluation et la manière dont la population y participera.

Par deux communications les participants se sont appropriés les critères dévaluation, la méthode de collecte, le guide d’évaluation du public et ont posé des préoccupations sur la structure et l’apport des industries extractives dans l’économie du Burkina Faso.

En rappel le Burkina Faso a adhéré à la norme ITIE en 2008 dans le but d’améliorer la gouvernance du secteur minier pour qu’il contribue au développement durable du pays. Après avoir consenti des efforts remarquables dans le respect des exigences de transparence dans le secteur, le pays a obtenu en septembre 2023 une note modérée de 75,5/100 dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2019.

