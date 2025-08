Tuy : Le haut-commissaire appelle les forces vives à s’approprier les initiatives présidentielles

Houndé, 4 août 2025(AIB)-Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a appelé, ce lundi 4 août 2025, les forces vives de la province à s’approprier les initiatives présidentielles et à s’investir pour les traduire en actions concrètes sur le terrain. C’était à la faveur de la montée des couleurs nationales, tenue à la direction provinciale de l’ Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Tuy.

» À tous les fils et toutes les filles du Tuy, je lance un appel : approprions-nous ces initiatives présidentielles qui visent à bâtir un Burkina Faso plus fort et plus uni. Travaillons ensemble, avec professionnalisme et abnégation, pour traduire ces ambitions en réalisations tangibles sur le terrain », a déclaré le haut-commissaire, Issiaka Segda.

Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de montée des couleurs organisée à la direction provinciale de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Tuy.

Le haut-commissaire a rappelé que le chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré a insufflé une nouvelle dynamique dans les domaines agricole, sanitaire, éducatif, sportif et communautaire.

Il a précisé que cette volonté présidentielle se traduit à travers six grandes initiatives à savoir l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire,l’initiative présidentielle de développement communal, l’initiative présidentielle pour la promotion de l’éducation de qualité pour tous, l’initiative présidentielle pour la santé, l’initiative présidentielle pour accroître l’offre de sport d’élite et l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Selon lui, ces initiatives visent à renforcer la résilience du pays face aux défis sécuritaires, à améliorer les conditions de vie des populations et à promouvoir une croissance durable. Il a ajouté qu’elles traduisent la justesse de la vision du chef de l’État pour une accélération du développement économique, social et communautaire.

Le directeur provincial de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale (DPAHSN) du Tuy, Brama Traoré, s’est dit .honoré de recevoir cette cérémonie.

Il a exprimé sa gratitude au nom de toute son équipe, tout en retraçant l’historique de la structure qui a été créée en 1993 sous le nom de Bureau départemental de l’Action sociale. Il a remercié l’ensemble des partenaires pour leur soutien et salué le dévouement du personnel. Tout en évoquant les difficultés rencontrées par son service, M. Traoré a lancé un appel à la solidarité en faveur des populations vulnérables de la province.

La prochaine cérémonie de montée des couleurs est prévue pour le lundi 1er septembre 2025 à la direction provinciale des Impôts du Tuy.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata