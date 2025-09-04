Tuy : Des journalistes et communicateurs outillés pour une meilleure vulgarisation de la Stratégie nationale de la Culture et du Tourisme

Houndé, 3 sept. 2025 (AIB)- La direction provinciale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Tuy a organisé, le lundi 1er septembre 2025, une formation à l’intention des journalistes et communicateurs de la province sur la Stratégie nationale de la Culture et du Tourisme (SNCT) et la lutte contre la désinformation.

Cet atelier de formation visait à renforcer les capacités des participants pour une meilleure vulgarisation de la Stratégie nationale de la Culture et du Tourisme (SNCT) et lutte contre la désinformation. Il a rassemblé une trentaine de personnes composées des journalistes, des animateurs, des correspondants de presse, des activistes, des blogueurs et des administrateurs de page Facebook.

Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux, a rappelé que le Burkina Faso s’est doté d’une stratégie nationale de la culture et tourisme dans le but de mettre en lumière ses richesses culturelles, de préserver son patrimoine et de faire du pays une destination touristique attractive.

Au cours de la rencontre deux communications ont été présentées à savoir << La Stratégie nationale de la Culture et du Tourisme >> et << Journalisme et communication : similitudes et différences, quelle synergie entre journalistes et communicateurs pour lutter contre la désinformation ? >>. Dans la première, l’administrateur des services touristiques, Bamassa Ouattara a évoqué entre autres les éléments de la SNCT notamment ses fondements, sa vision, ses principes directeurs, ses objectifs ainsi que les acteurs de sa mise en œuvre. Il a saisi l’occasion pour inviter les hommes de médias à s’impliquer davantage dans la diffusion de la stratégie.

La seconde assurée par l’expert en journalisme et communication Bakary Koné a permis aux participants de voir les différences fondamentales et les convergens entre journalisme et communication. Il les a également entretenu sur leur rôle dans le contexte de la guerre de communication.

Le journaliste, Joseph Kaboré par ailleurs directeur de la Radio Evangile Développement (RED) de Houndé, a, au nom des participants, remercié la direction provinciale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Tuy et le ministère de tutelle pour avoir initié cette rencontre. << Nous engageons à prendre en compte toutes les informations qui ont été partagées au cours de cette formation pour améliorer les. contenus de nos productions dans nos médias et sur Internet >> a-t-il déclaré.

Agence d’Information du Burkina

BEB/OO/BZ