Burkina : Sankmoney en visite de reconnaissance chez Zougnazagmda

Kadiogo : Une délégation de Sankmoney, conduite par son directeur général, Sada Zougmoré, a rendu une visite de courtoisie à l’artiste musicien traditionnel burkinabè Zougnazagmda, afin de lui témoigner sa gratitude, a constaté l’AIB sur place.

« Nous collaborons depuis de nombreuses années avec Zougnazagmda, qui est l’un de nos grands ambassadeurs et qui nous accompagne depuis le début. Aujourd’hui, nous sommes venus lui exprimer notre respect et notre reconnaissance pour son rôle dans le soutien à l’économie nationale », a déclaré M. Zougmoré.

Le directeur général de Sankmoney a également souligné que la société ne se limite pas à la recherche de profit, mais s’inscrit dans une démarche sociale et citoyenne en restant proche de la population burkinabè.

De son côté, Zougnazagmda a exprimé sa gratitude envers Sankmoney pour cette marque d’attention, tout en encourageant les autres ambassadeurs et partenaires à continuer leur soutien à l’entreprise.

« La réussite de Sankmoney profite à l’ensemble du Burkina Faso », a-t-il affirmé, avant de saluer le nouveau projet de l’entreprise, baptisé Coffre, qui permet de sécuriser l’argent détenu par les utilisateurs.

Notons que « Sank Money » est une application mobile de Mobile Money entièrement burkinabè qui vise à offrir des services financiers accessibles, pratiques et adaptés aux réalités du Burkina Faso et de l’Afrique.

Récemment, Sankmoney a lancé un nouveau produit appelé Coffre, disponible via l’application SankMoney, et depuis une semaine, accessible également sans application au *3518*6# pour faciliter la création de comptes et la gestion sécurisée de l’argent pour ses utilisateurs.

Agence d’information du Burkina

