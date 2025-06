Tuy / BEPC 2025 : 1 223 admis, soit un taux de réussite de 44,83 %

Houndé, 15 juin 2025 (AIB) – La province du Tuy a enregistré un taux de réussite de 44,83 % à l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session 2025. Sur les 2 728 candidats ayant effectivement pris part aux épreuves, 1 223 ont été déclarés admis, selon les statistiques de la province.

Parmi les candidats présents, on comptait 1 266 garçons et 1 462 filles, répartis dans dix jurys : cinq à Houndé, deux à Koumbia, un à Founzan, un à Boni et un à Koti.

À l’issue des deux tours, 620 garçons et 603 filles ont été admis, soit un taux global de 44,83 % pour la province. Lors du premier tour, la province avait enregistré 799 admis (416 garçons et 383 filles), soit un taux de réussite de 29,29 %. Sur les 1 402 candidats déclarés admissibles pour le second tour (621 garçons et 781 filles), 424 ont été définitivement admis, dont 204 garçons et 220 filles.

Pour rappel, lors de la session 2024 du BEPC, la province du Tuy avait présenté 2 867 candidats et obtenu un taux de réussite de 46,63 %.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata