Tuy/ Baccalauréat 2025: 1201 candidats en quête du diplôme

Houndé, 24 juin 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a lancé ce mardi 24 juin 2025, les épreuves écrites du baccalauréat session de 2025 au lycée municipal de Houndé.

Au total, 1201 candidats affrontent cette année les épreuves baccalauréat session 2025 dans la province du Tuy.

Parmi eux, on dénombre 638 candidats en série D (283 filles et 355 garçons) et 563 en série A (315 filles et 248 garçons).

Ils sont répartis dans cinq jurys situés dans les communes de Houndé, Founzan et Koumbia.

Le top de départ a été donné au lycée municipal de Houndé, en présence d’une délégation composée du Haut-commissaire, Issiaka Segda, du président de la délégation spéciale communale, Souleymane Dianda et des responsables provinciaux en charge de l’enseignement secondaire et de la sécurité.

Avant l’ouverture de la première enveloppe dans la salle n°2 (série D), M. Segda a adressé ses encouragements aux élèves et à leurs enseignants.

Le Haut-commissaire a également exhorté les candidats à éviter la fraude en insistant sur l’importance l’honnêteté.

Il a par ailleurs souhaité que la province réalise un taux de réussite de 100 %.

De son côté, le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Tuy, Seydou Traoré a encouragé les candidats à faire preuve de sang-froid et de sérieux.

Il leur a rappelé que toute la province compte sur eux pour obtenir de bons résultats.

Les résultats du premier tour sont attendus le 3 juillet 2025.

Il est à noter que le nombre de candidats est en baisse par rapport à l’année 2024 qui avait enregistré 1 320 inscrits.

Agence d’Information du Burkina

