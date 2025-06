Burkina : Les professionnels du froid répondent à l’appel patriotique du Président du Faso

Ouagadougou, 25 juin 2025 (AIB)-L’Association des professionnels du froid et de la climatisation (APFC) a annoncé, mercredi, la célébration de la Journée mondiale du froid, prévue pour le 26 juin 2025. Placée sous le thème : « Je suis frigoriste, je m’engage dans l’ordre et la discipline pour ma patrie », la 7ᵉ édition prévoit une panoplie d’activités.

« La Journée mondiale du froid est une campagne internationale de sensibilisation visant à faire connaître le secteur de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur, et à mettre en lumière le rôle essentiel de ce secteur et de ses technologies dans la vie et la société modernes », a déclaré Luc Yoda, président du comité d’organisation.

Selon lui, la sensibilisation autour de la climatisation et de la réfrigération est d’une importance capitale pour les populations.

M. Yoda s’exprimait ce mercredi à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse annonçant les couleurs de la 7ᵉ édition de la Journée mondiale du froid, organisée par l’APFC.

Le thème retenu, « Je suis frigoriste, je m’engage dans l’ordre et la discipline pour ma patrie », répond à l’appel au patriotisme lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne du 26 mars dernier.

Au programme de cette édition figurent des visites et des reconnaissances en l’honneur des doyens frigoristes, un cross populaire prévu samedi prochain au Monument des Héros nationaux, ainsi qu’un don à l’initiative présidentielle FASO MEEBO.

« L’APFC participe activement à la concertation entre le gouvernement et le secteur privé, et œuvre à faire du froid un secteur plus compétitif, responsable et innovant. Les membres de l’association ont réussi à faire de Ouagadougou la capitale du froid en Afrique, à travers l’organisation du Salon international du climat et de la réfrigération de Ouagadougou », a souligné Élie Ouédraogo, président de l’association.

Princesse Julie Kongo, ambassadrice du froid en Afrique, a pour sa part appelé l’État à plus d’engagement pour la vulgarisation des métiers du froid.

« Le froid n’est pas un luxe, mais une nécessité. Nous encourageons les femmes à se lancer dans ce domaine », a-t-elle plaidé.

Créée en 2019, l’APFC regroupe aujourd’hui près de 1 000 techniciens frigoristes et autres acteurs du secteur. Ses membres œuvrent depuis à offrir de meilleurs services et conseils aux populations dans l’acquisition et l’entretien de leurs équipements de froid et de climatisation.

Agence d’information du Burkina