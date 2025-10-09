Tuy/2e phase JEPPC 2025 : Le lycée provincial lance ses activités

Houndé, 9 oct. 2025 (AIB) – Le proviseur du lycée provincial du Tuy, Yirbéen-Hib Somé, a procédé, le jeudi 9 octobre 2025, au lancement des activités de la 2e phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2025 au sein de l’établissement à Houndé .

Les activités ont débuté dans la matinée par la montée des couleurs et la lecture du message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La cérémonie, présidée par le proviseur, a mobilisé les élèves, le personnel du lycée.Le conseiller principal d’éducation, Ousmane Bamogo, a livré le message du président du Faso.S’inspirant de ce message, le proviseur Yirbéen-Hib Somé a exhorté les élèves à la discipline, à la ponctualité et à l’assiduité dans toutes les matières. Il les a également invités à préserver les biens publics. <<Nous disposons ici de peu de matériels.

Si nous n’en prenons pas soin, nous risquons de tout perdre >>, a-t-il prévenu, avant d’inviter les élèves à entretenir les salles de classe, les tables-bancs, les tableaux ainsi que tous les autres équipements scolaires.M. Somé a rappelé que la destruction d’un bien public constitue un frein pour le pays.

Il a aussi encouragé les élèves à rejeter la corruption et à respecter le code de la route. Pour rappel, cette 2e phase des JEPPC plusieurs activités, sont prévues notamment des sensibilisations sur le respect des couleurs nationales, la lutte contre la drogue et les stupéfiants, ainsi qu’une journée de salubrité.

