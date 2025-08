Tournoi BF1 Foot : Les journalistes s’inclinent face aux gendarmes dans un esprit de fair-play

Bobo-Dioulasso, 1er août 2025 (AIB)-Dans une ambiance festive et conviviale, les journalistes sportifs ont affronté, ce vendredi, l’équipe de la Gendarmerie nationale lors de la 3e édition du tournoi BF1 Foot, placée sous le signe de la cohésion sociale.

Disputée en deux périodes de 25 minutes, la rencontre a tenu en haleine un public bobolais venu nombreux, composé d’enfants, de jeunes et de personnes âgées. L’engouement populaire autour du terrain a illustré à quel point le sport demeure un puissant vecteur de rassemblement et de vivre-ensemble au Burkina Faso.

Sur le plan sportif, les journalistes ont encaissé un but en première période, avant de concéder un second but dans les toutes dernières secondes du match. Malgré la défaite (2-0), le capitaine des journalistes, Ali TRAORÉ, a salué la qualité du jeu et l’esprit de fraternité qui a régné sur le terrain. Il a même ajouté, sur un ton humoristique, qu’« il était agréable de laisser la victoire aux gendarmes, vu leur forte présence autour du terrain ».

Le tournoi BF1 Foot se veut un cadre de rencontre et de fraternisation entre les corps de métier et les forces de défense et de sécurité.

Agence d’information du Burkina

AIB Bobo / AB