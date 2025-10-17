Burkina-Bazèga-Éducation-Conférence-pédagogique

Toécé/Conférence pédagogique des enseignants : Les réformes éducatives au menu des échanges

Toécé, 16 octobre 2025 (AIB)-La conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire de la commune de Toécé a débuté le mercredi 15 octobre 2025, sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Prévue pour se tenir jusqu’au 18 octobre, cette rencontre constitue un cadre privilégié de formation continue pour les enseignants du primaire. Elle vise à renforcer leurs capacités pédagogiques afin d’assurer une meilleure application des nouvelles réformes du système éducatif.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Toécé, Harouna Nana, s’est tenue dans la salle des fêtes de la mairie. Elle a connu la présence du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga, Claude Ouédraogo.

Dans leurs interventions, le PDS de Toécé et le DPEPPNF du Bazèga ont félicité l’ensemble des acteurs de l’éducation de la commune pour les excellents résultats enregistrés à l’examen du CEP 2025, avec un taux de réussite de plus de 95 %. Ils ont encouragé les enseignants à redoubler d’efforts afin de maintenir la première place au niveau provincial.

Avant le démarrage effectif des travaux, M. Nana a invité les participants à faire preuve d’assiduité et d’une participation active pour mieux s’approprier les connaissances et outils pédagogiques qui seront partagés au cours des quatre jours d’échanges.

