Léraba : Des structures éducatives de Dakoro dotées en mobiliers scolaires et administratifs

Sindou, 08 fév. 2025 (AIB)- La délégation spéciale de Dakoro, commune rurale située à à 30 km de Sindou, a offert le vendredi 07 février 2025 à Dakoro, des matériels administratifs et scolaires aux structures éducatives. La cérémonie a été présidée par le président de la délégation spéciale de Dakoro, Daniel Sébégo.

Des établissements publics éducatifs de la commune de Dakoro, ont été dotés, le vendredi 07 février 2025, de matériels administratifs et scolaires.

Ce sont au total 470 tables bancs, 48 armoires, 39 bureaux sans caisson, 20 bureaux avec caisson, 19 chaises simples, 25 fauteuils directeurs et 90 chaises visiteurs.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS), Daniel Sébégo de Dakoro, a indiqué que le don vise à contribuer à l’amélioration des conditions de travail, la qualité du niveau de l’éducation que ces matériels sont offerts aux structures éducatives.

Les structures bénéficiaires sont le lycée départemental de Dakoro, le Centre d’éducation de base non formelle et 03 CEG.

«La majeure partie des dépenses effectuées dans ces matériels est issue du fond minier», comme a ajouté M. Sébégo.

Il a ajouté que l’équipement des structures éducatives de la commune est une idée qui est prise en compte dans le budget de 2025.

D’autres matériels soit 200 chaises métalliques simples, 50 tables métalliques simples, 08 lits, 08 matelas, 08 tables et 16 chaises et des rideaux sont destinés pour équiper l’auberge et le jardin communal.

Ces matériels ont été acquis grâce à l’agence de développement des collectivités territoriales.

Pour le PDS de Dakoro, il y a toujours en perspective des actions d’intervention dans le domaine de l’éducation, surtout la dotation de chaque école d’un jardin scolaire.

« Une journée de recevabilité est en cours de préparation pour permettre à la population de s’imprégner du bilan des activités menées par la délégation spéciale depuis son arrivée à la maison de Dakoro », a dit Daniel Sébégo.

Pour le représentant des bénéficiaires, le proviseur du lycée départemental de Dakoro, Adama Hema, ce geste est la preuve que malgré la préoccupations des autorités sur la question de sécurité dans le pays, les structures éducatives ne sont pas oublié pour le bonheur des élèves.

Ainsi, il a invité les acteurs éducatifs de se mettre réellement au travail pour un avenir meilleur du pays.

Agence d’information du Burkina

