Tenkodogo / SARA 2025 : Les artisans séduisent et engrangent leurs premières commandes

Tenkodogo, 26 octobre 2025 (AIB)-Au troisième jour du Salon régional de l’artisanat (SARA), tenu sur la place de la Nation à Tenkodogo, les responsables administratifs et chefs de service ont visité ce dimanche les stands d’exposition pour encourager les exposants. Entre premiers contrats commerciaux et mobilisation progressive du public, les acteurs de l’artisanat se disent satisfaits du déroulement de l’événement.

Conduite par le président de l’Association des premiers responsables (APRESER), Bourbila Pierre Silga, et le directeur général du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), Dr Éric Bassolé, la délégation a parcouru plusieurs pôles d’exposition. À l’issue de la visite, M. Silga a souligné la nécessité d’un engagement accru en faveur de la consommation locale.

« Nous sommes venus témoigner notre soutien aux artisans qui, par leur savoir-faire, participent au développement économique du Burkina Faso. Nous appelons les populations à venir découvrir leurs productions et à les accompagner par des achats responsables », a-t-il déclaré.

Cette visite a également permis de rappeler le rôle du secteur artisanal dans la création d’emplois, la valorisation des ressources locales et le renforcement de l’économie nationale.

Au stand de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB), les animateurs du kiosque promotionnel espèrent une meilleure fréquentation dans les jours à venir. « Nous sommes là pour promouvoir les services et produits de la RTB. Nous faisons confiance à l’affluence des prochains jours », a assuré un agent.

Le SARA constitue aussi une plateforme d’affaires pour les jeunes promoteurs. L’entreprise Traoré Service Élevage, présente pour la première fois, dit avoir reçu plusieurs commandes et promesses de partenariat. « Nous repartons déjà avec de nombreux contacts. Cela nous encourage à maintenir notre participation », a expliqué son responsable, basé à Ouagadougou.

Pour le directeur général du SIAO, Dr Éric Bassolé, les premiers résultats témoignent de l’importance du salon comme espace de promotion commerciale et de réseautage. « Le SARA favorise la rencontre entre créateurs, opérateurs économiques, institutions et consommateurs », a-t-il indiqué.

La journée du lundi sera consacrée à la région du BanKuy, invitée d’honneur de cette 5ᵉ édition, avant d’abriter la 6ᵉ. L’objectif est de renforcer la coopération interrégionale et de consolider les chaînes de valeur artisanale.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata