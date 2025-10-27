CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

Etape 3, Tour du Faso: Paul Daumont décisif, les 3 maillots les plus convoités sur ses épaules

Bobo-Dioulasso, 26 oct. 2025 (AIB)-Le coureur burkinabè Paul Daumont a remporté dimanche au sprint, la 3e étape du Tour du Faso, dans le critérium de Bobo-Dioulasso sur le Boulevard de la Révolution, s’emparant du même coup, des trois maillots les plus convoités de la compétition.

Bobo-Dioulasso, ville d’adoption de Paul Daumont, l’a encore souri, comme en 2023. Le sprinter burkinabè a su gérer ses concurrents en s’imposant avec autorité devant le Marocain El Alouani et le coureur de la Flanders (Belgique) Yaxano Smet.

Le natif de Bangui (Centrafrique) a parcouru les 116,100km en 2h 48mn 08 secondes, soit une vitesse moyenne de 41,431km/h. Bobo a le plus souvent souri aux Burkinabè et à Daumont. Il explique que l’étape n’a pas été facile pour lui et ses coéquipiers.

Paul Daumont s’empare du maillot jaune de leader au temps (son porteur, le Belge De Cabooter Lance ayant été victime de 3 crevaisons), du maillot vert aux points et de celui rose des sprints intermédiaires. Le Burkinabè a un écart de 11 secondes du Marocain El Alouani Driss et à 18 secondes du Belge Yaxano Smet.

« On a essayer de durcir la course en étant solidaire. On a un peu isolé les adversaires. On reste concentré car on s’attend à une bataille rude pour la suite de la compétition », a commenté Paul Daumont.

La course aux prestigieux maillots étant lancée, une bataille rangée s’installe: Maliens, Burkinabè, Marocains et même Belges se marquent à la roue. Les tentatives d’échappées pour chercher les bonifications sont vites annulées, quelque soit l’auteur.

Un groupe de 5 coureurs dont Paul Daumont avaient pris leur destin en main, en réussisant une échappée à six tours de la bataille finale. C’est le Malien Tiémoko Diallo, dans l’échappée, qui a allumé la première mèche en enlevant le premier point chaud devant le Belge De Boes Timmy.

Le Belge a, par la suite, remporté le 2e sprint intermédiaire avant le 3e, remporté par le Malien Djandoubé Diallo. Les Burkinabè étaient à toutes les fois dans le trio de tête. Après ces différents spectacles, Paul Daumont et ses lieutenants ont imprimé un rythme infernal qui a fait perdre les plumes à beaucoup de concurrents.

C’est à l’usure donc que Daumont a pu s’imposer. beaucoup de coureurs venus du Ghana, du Bénin, du Niger et du Togo ont été doublés. La compétition se poursuit demain lundi avec la 4e étape entre Bobo-Dioulasso et Diébougou longue de 128,170km.

Agence d’information du Burkina

as/ata