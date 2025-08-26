Tenkodogo : Leaders religieux et coutumiers en retraite pour renforcer la paix et la cohésion sociale

Tenkodogo, 26 août 2025 (AIB) – L’Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement (URCB/SD), en partenariat avec l’Association Ittihad Islami et avec l’appui de l’Ambassade des Pays-Bas, a ouvert mardi à Tenkodogo une retraite d’appropriation du document de plaidoyer et de sensibilisation sur le vivre-ensemble, la paix et la lutte contre l’extrémisme violent.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le haut-commissaire de la province du Koulpélogo, Saidou Ouédraogo, représentant le gouverneur de la région du Nakambé, qui a salué cette initiative et invité les leaders religieux et coutumiers à s’approprier les valeurs de tolérance et de paix pour mieux les partager avec les communautés à la base.

Pendant deux jours, 39 leaders religieux — chrétiens, musulmans et coutumiers — vont échanger sur des thématiques d’actualité, notamment la cohésion sociale, la tolérance, la paix et le respect des droits des femmes et des filles. Selon le directeur exécutif de l’URCB/SD, El Hadj Moussa Bambara, l’objectif est de « renforcer les capacités des leaders afin qu’ils soient des vecteurs de messages de paix et de citoyenneté responsable au sein de leurs communautés ».

Les participants vont se familiariser avec un document de plaidoyer, puis élaborer un mini-plan d’action pour sa mise en œuvre. Ce document, qui tire sa substance de la sagesse africaine, du Coran et de la Bible, servira de référence pour promouvoir la paix et lutter contre l’extrémisme violent à travers sermons, prêches, homélies et discours coutumiers. Un groupe WhatsApp sera également créé pour assurer le partage des meilleures pratiques.

En s’appuyant sur la force morale et spirituelle des leaders religieux et coutumiers, cette retraite vise à bâtir un front commun contre les divisions et les discours de haine, afin de consolider le vivre-ensemble et la paix au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

SM/bak/ata