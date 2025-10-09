Tenkodogo : L’APRESER soutient la vision du Chef de l’État à travers un don à Faso Mèbo

Tenkodogo, 9 octobre 2025 (AIB) – L’Amical des Premiers Responsables des Structures d’Envergure Régionale (APRESER) du Nakambé a remis, ce jeudi à Tenkodogo, un don composé de cinq tonnes de ciment et de quatorze bennes de sable. Ce geste s’inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le Chef de l’État, visant à promouvoir le développement endogène et la cohésion sociale dans les régions du Burkina Faso.

La cérémonie, présidée par le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a réuni plusieurs responsables administratifs venus témoigner leur adhésion à cette initiative.

Selon le président de l’APRESER, M. Pierre Bourbila Silga, cette action traduit l’engagement des responsables régionaux à accompagner la vision du Chef de l’État pour la construction nationale.

> « Nous avons estimé qu’il était de notre devoir, en tant que premiers responsables régionaux, de participer activement à la mise en œuvre de cette vision. Chacun a contribué selon ses moyens pour que notre amical puisse apporter cet appui », a-t-il déclaré.

M. Silga a précisé que cette contribution marque le début d’un engagement durable de l’amical dans les initiatives communautaires et les chantiers de développement au niveau local.

Le gouverneur Aboudou Karim Lamizana a salué l’acte posé par l’APRESER et a appelé à la mobilisation de tous les fils et filles de la région.

> « Nous sommes ici dans la droite ligne de la vision du Chef de l’État. Ce type d’initiative montre la volonté de nos cadres d’accompagner le développement de leur région. J’invite chacun à emboîter le pas », a-t-il indiqué.

Le gouverneur a également rappelé que le développement du Burkina Faso repose sur la participation collective :

> « Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est pour nos enfants et les générations futures. Chacun doit, à son niveau, contribuer à bâtir une région unie et prospère. »

Les membres de l’APRESER ont réaffirmé leur engagement à soutenir les actions publiques et communautaires, et ont invité les acteurs privés ainsi que les citoyens à rejoindre cette dynamique nationale.

L’acte de l’Amical des Premiers Responsables du Nakambé traduit la volonté des cadres régionaux de contribuer concrètement aux efforts de développement.

Agence d’information du Burkina (AIB)

SM/ata