Tenado : Face à une route impraticable, les habitants de Batondo se retroussent les manches

Batondo, 29 août 2025 (AIB) – La population de Batondo, dans la commune de Tenado, s’est mobilisée, ce vendredi, pour réparer la principale voie qui relie Batondo à Tenado, devenue impraticable, a constaté l’AIB.

Au village de Batondo, la saison des pluies a mis à rude épreuve les voies d’accès. Les fortes averses avaient rendu la route d’entrée quasiment impraticable, menaçant d’isoler la localité. Mais plutôt que d’attendre l’intervention des services publics, les habitants ont choisi de prendre le problème à bras-le-corps, démontrant une résilience et un sens de la communauté.

Ce vendredi 29 août, la population s’est mobilisée en masse pour réparer l’artère vitale du village. Hommes, femmes et enfants, équipés de pelles, de pioches, de dabas et même de mototaxis pour transporter les matériaux, ont travaillé main dans la main pour remettre en état la chaussée dégradée.

Un élan de solidarité qui ne s’est pas limité aux frontières du village. Les habitants ont également pu compter sur le soutien moral, matériel et financier de leurs concitoyens vivant hors de la localité. Cet effort collectif a été renforcé par un don de cinq tonnes de ciment, une contribution significative qui témoigne de l’engagement de toute la communauté.

Pour préserver leur travail sur le long terme, les villageois ont également pris une mesure durable : l’interdiction de ramasser les agrégats sur les bords de la route. Une décision qui illustre leur volonté de protéger cette infrastructure.

L’action des habitants de Batondo est un rappel que les solutions à nos défis ne sont pas toujours « exogènes ».

En prenant leur destin en main, ils ont non seulement restauré une route, mais ont aussi envoyé un message fort sur la puissance de l’initiative locale et de la solidarité communautaire. Un ressortissant de ladite localité, Abdou Bazame confie que « il faut dire que l’appel du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, n’est pas tombé dans l’oreille de sourd. Nous sommes à l’ère du Faso Mêbo et nous qui sommes dans le Burkina profond ne saurons rester en marge ».

