Tannounyan : Le projet PLURIELLES dresse le bilan du Plan de Travail Annuel 4 (PTA4)

Banfora, 1er août 205, (AIB)- Le projet PLURIELLES a organisé à Banfora, 31 juillet 2025, une session d’échange avec le Comité de suivi régional (CSR) pour faire le point de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel 4 (PTA4) et formuler des recommandations en vue d’atteindre les objectifs cinquième exercice.

Financé par Affaires mondiales Canada, ce projet ambitieux, porté par un Consortium composé de santé Monde, Avocats sans frontières Canada et la Société de coopération pour le développement international, œuvre depuis cinq ans au renforcement de la santé et les droits sexuels et reproductifs au Bénin, au Burkina Faso (région des Tannounyan) et au Mali.

A travers une approche intégrée et holistique, PLURIELLES vise l’amélioration concrète de l’exercice des droits à la santé, en particulier pour les femmes et les adolescentes, souvent en situation de vulnérabilité.

Selon le directeur du projet, le projet envisage à terme accompagner 50 sociétés coopératives de femmes, notamment à travers des dotations en intrants et équipement de production. Il a également indiqué la construction de 22 centres de santé, principalement des maternités et dispensaires, ainsi que trois incinérateurs modernes pour la gestion des déchets bio médicaux au CHR de Banfora, au CMI de Banfora et au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Sindou.

En matière de relève générationnelle, le Projet mise sur la formation de la jeunesse, avec le recrutement de jeunes juristes en fin de formation pour les former et parmi eux, certains mis en position de stages de six mois afin de favoriser leur insertion professionnelle. Pour l’an4 du Projet, 37 ont été formés et 15 placés en position de stage. Parmi ceux qui ont été placés en position de stages, beaucoup d’entre eux ont déjà décroché leurs premiers emplois.

Le Directeur du Projet a invité les autorités régionales, les services déconcentrés et partenaires à renforcer leur collaboration pour améliorer les résultats du Projet.

Le Secrétaire général de la région des Tannouyan, Toussaint Meda, représentant le Gouverneur, a salué les actions du Projet PLURIELLES notamment l’appui aux femmes et aux jeunes. Il a réaffirmé l’engagement des autorités régionales à accompagner le Projet PLURIELLES pour une intervention réussie dans la région.

Agence d’information du Burkina

