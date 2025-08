Éducation : Le Centre universitaire de Kaya franchit un nouveau cap

Kaya, 31 juillet 2025 (AIB)- Le comité de pilotage de l’autoévaluation (CoPil) du Centre Universitaire de Kaya (CUK) a officiellement remis son rapport d’autoévaluation de la Licence en Statistique et Informatique appliquées à l’Économie (LSIE) au Dr Adama Ouédraogo, chargé de mission dudit centre, le 31 juillet 2025. Cet événement, qui s’est tenu dans les locaux du CUK à Kaya, marque un tournant dans l’engagement de l’établissement en faveur de l’amélioration continue de ses offres de formation.

Fruit d’une analyse approfondie de l’offre de formation, le rapport de 32 pages, élaboré par le CoPil, présente un score global de 75 %. Il fait ressortir un taux exceptionnel de 97 % dans le domaine de la « Définition et architecture de l’offre de formation », tout en pointant des axes à renforcer, notamment la justification de l’offre (50 %) et l’organisation pédagogique (75 %).

Selon le vice-président du CoPil, Adama Ouédraogo (homonyme parfait du chargé de mission), enseignant-chercheur en physique au CUK et point focal assurance qualité de la Cellule interne d’assurance qualité (CIAQ) de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), le rapport résulte d’une large participation de la communauté universitaire — enseignants, étudiants et personnel administratif.

Il offre une vision claire des défis à relever et des opportunités à saisir pour renforcer la position du CUK dans le paysage académique et socio-économique du Burkina Faso et au-delà.

L’étude, selon lui, a été conduite selon le référentiel du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) en matière d’accréditation.

En recevant le rapport, le chargé de mission a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus : « Ce rapport reflète fidèlement la réalité du fonctionnement de la filière et nous pousse à aller de l’avant dans la quête de l’excellence », a-t-il souligné, insistant sur l’importance de cette démarche dans le processus de renforcement de la qualité au sein de l’établissement.

À en croire le Dr Adama Ouédraogo, le Centre Universitaire de Kaya ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

« Nous sommes dans une dynamique d’ouverture et d’amélioration continues. L’objectif est de préparer nos formations à une reconnaissance internationale, à travers des accréditations régionales et mondiales », a déclaré M. Ouédraogo.

La perspective de l’accréditation CAMES pour l’année académique 2025-2026 est d’ores et déjà en ligne de mire, avec des projets d’autoévaluation en vue pour d’autres filières. Cette ambition, selon le responsable, se concrétisera par la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport et par une amélioration continue des infrastructures et des pratiques pédagogiques.

Il a précisé qu’un suivi rigoureux des recommandations sera assuré, dans une logique d’amélioration continue, afin de garantir la qualité et la pérennité des formations offertes au Centre Universitaire de Kaya.

Créé en 2016 sous l’égide de l’Université Joseph Ki-Zerbo, le Centre Universitaire de Kaya (CUK) a pour mission de dispenser un enseignement supérieur de qualité, orienté vers l’employabilité des jeunes diplômés. Grâce à des parcours diversifiés et à un engagement constant pour la qualité, le CUK se positionne comme un acteur clé du développement éducatif et socio-économique dans la région du Kuilsé.

Agence d’Information du Burkina

AIO/ata