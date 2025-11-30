Burkina-Tannounyan-Banfora-Conférence-AES

Tannounyan : Le Président de la CNC renforce l’ancrage de la Confédération des Etats du Sahel (AES) à Banfora

Banfora, 27 novembre 2025, (AIB) – La ville de Banfora a accueilli, le mardi 25 novembre 2025, la conférence régionale sur l’encrage de la Confédération des Etats du Sahel. Placée sous la conduite du Président de la Commission nationale de la Confédération (CNC), Bassolma Bazié, cette rencontre a drainé une foule nombreuse venue des différentes localités de la région des Tannounyan.

Cette étape de Banfora constitue la 11ème région visitée par l’équipe de la Commission dans le cadre de sa tournée nationale. Au cours de son exposé, Bassolma Bazié, a abordé plusieurs thématiques liés à la lutte engagée par les Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour la souveraineté et le développement.

Afin de planter le décor, le conférencier a rappelé les moments sombres de l’histoire du continent, depuis l’époque de l’esclavage jusqu’aux indépendances, en passant par la colonisation. Il a également évoqué le partage du continent africain entre puissance coloniales en 1884, les atrocités subies par les peuples africains et les accords coloniaux jugés léonins, qui ont longtemps fragilisé les Etats nouvellement indépendants. Pour mieux avancer, il faut savoir où on va mais également d’où on vient, a-t-il-souligné.

Après ce rappel historique, M. Bazié a expliqué le contexte de naissance de l’AES, puis celui de la Confédération. Selon lui, chaque pays membre conserve sa souveraineté, tout en collaborant autour de trois piliers majeurs : sécurité et défense, diplomatie et développement. Il a insisté sur le caractère périlleux de la lutte engagée par les dirigeants de l’AES pour un changement profond de leur espace. Une lutte dont la réussite dépend, selon lui, de la mobilisation, de l’information et de la formation du peuple.

Le gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, a salué l’initiative de la Commission nationale. Pour lui, ces conférences constituent à la fois un moment de réflexion et un appel à l’action. Il s’agit d’ancrer profondément la vision de l’AES dans la réalité quotidienne de nos populations. Cela passe par l’appropriation des valeurs de la Confédération par les forces vives de notre région, a-t-il déclaré. Il a également invité les populations à accompagner les autorités de l’AES et à adhérer à leur vision pour la souveraineté et le développement communs.

Cette conférence de Banfora aura permis, une fois de plus, de sensibiliser les populations sur les enjeux de la CES et de renforcer l’unité autour du projet confédéral.

Agence d’information du Burkina

JPY-dnk-ata