Sur les ondes de l’histoire : tour CCTV, un émetteur hors du commun en Chine

Pékin le 14 mai 2025(AIB)- Le centre émetteur de la chaîne de télévision publique chinoise CCTV à Pékin, construit dans un style architectural audacieux, s’impose par l’originalité de sa structure et attire chaque jour des milliers de visiteurs. Plus qu’un site technique, il est devenu un lieu de mémoire.

La tour de la CCTV se dresse majestueusement à Pékin, s’élevant à plus de 238 mètres de hauteur. Imposante et spectaculaire, elle ne passe pas inaperçue et s’intègre harmonieusement dans son environnement urbain.

Au-delà de sa fonction première de diffusion des chaînes nationales, ce centre est aujourd’hui un véritable site touristique et culturel. Des milliers de visiteurs y affluent, curieux de découvrir l’intérieur aussi impressionnant que l’extérieur de cette tour emblématique.

Pékin a su transformer ce lieu technique en un espace d’histoire vivante et de découverte du patrimoine national.

Dès l’entrée, le visiteur est plongé dans l’univers de la télévision chinoise, à travers un hommage vibrant aux animateurs et pionniers qui ont marqué leur époque par la qualité de leurs productions.

Hommes et femmes, jeunes et anciens, ont laissé leurs empreintes pour montrer la voie aux générations futures et rappeler que chacun peut contribuer à la grandeur de la Nation.

Une manière aussi de rendre hommage à leur mémoire et de saluer leur travail.

On y découvre également d’autres figures importantes du développement de la Chine, issues de divers corps de métiers. Certaines images sont particulièrement émouvantes, comme celle de cet ouvrier ayant sacrifié sa vie pour en sauver d’autres lors de la construction de la tour.

Des héros de guerre aux bâtisseurs modernes, tous incarnent l’esprit de sacrifice et le devoir de mémoire que la Nation doit à ses enfants.

Dans un autre espace, un hommage est rendu au plus grand donneur de sang de Chine, représenté souriant au cœur même de la tour, à l’égal du soldat ayant combattu pour la survie de la patrie.

Deux figures qui illustrent les valeurs fondamentales de courage, de solidarité et d’humanisme, indispensables à la construction d’une Nation forte.

Le centre expose aussi du matériel de production audio et télévisuelle, dont des caméras, un mini-studio et un poste de radio aux fréquences modulables au toucher.

Ces équipements, allant du plus moderne au plus traditionnel, comme l’impressionnant mégaphone dont les échos résonnent à plusieurs kilomètres, permettent de mieux comprendre l’évolution des moyens de diffusion audiovisuels.

Le centre émetteur se présente ainsi comme un véritable musée de l’audiovisuel. Il transporte les visiteurs dans l’histoire des chaînes de la CCTV et de leurs animateurs à travers des objets emblématiques.

De là-haut, se présente une vue panoramique exceptionnelle sur Pékin avec les principaux sites touristiques et les lieux de mémoire artistiquement gravés au sol.

Ce lieu émet non seulement des ondes, mais aussi les récits vibrants de ceux qui les ont portées. Une réalisation remarquable qui ne laisse aucun visiteur indifférent.

Agence d’information du Burkina

SMS/ata