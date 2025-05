Burkina : La 7e édition du Festival des arts du Sud-Ouest de Gaoua prévue du 29 octobre au 2 novembre

Ouagadougou, le 13 mai 2025 (AIB)-Le comité d’organisation du Festival des arts du Sud-Ouest (FASO) a annoncé mardi que la 7e édition du festival se tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Gaoua.

La 7e édition du Festival des arts du Sud-Ouest (FASO) se déroulera sous le thème : « L’intégration culturelle au service de la paix, de la cohésion sociale et du développement socioéconomique au Burkina Faso : place de l’art vestimentaire ».

C’est au cours d’une conférence de presse, tenue le mardi 13 mai 2025, que l’information a été communiquée par le comité d’organisation.

Poda Romuald, connu sous le nom d’artiste Petit Jésus, est le promoteur de cette édition.

« Valoriser le mode vestimentaire du Sud-Ouest, c’est permettre aux jeunes générations de perpétuer la résistance et la lutte de notre peuple pour son émancipation économique, culturelle et morale », a indiqué Issa Traoré, membre du comité d’organisation.

Parmi les activités prévues pour promouvoir la culture vestimentaire, M. Traoré a souligné qu’il est prévu des ateliers de tissage, de couture et de recherche en art vestimentaire du Sud-Ouest, ainsi qu’une exposition-vente de produits vestimentaires mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine vestimentaire de la région.

Pour cette édition, plusieurs activités sont prévues, telles qu’un concours d’art oratoire en langues locales, une compétition de danses traditionnelles et de tir à l’arc, un dîner gala dénommé « Consommons local », un grand concert des artistes de l’AES et un autre en l’honneur des FDS, des visites guidées touristiques de la région, ainsi que des consultations médicales gratuites sur le site.

En rappel, le FASO, né en 2017, s’est imposé comme un événement incontournable dans le paysage culturel burkinabè. Au fil des éditions, il a su rassembler des milliers de participants et rayonner à l’échelle nationale et internationale. Le FASO est un événement qui célèbre la culture, renforce la cohésion sociale et stimule l’économie de la région.

