BURKINA-SOUROU-PRESTATION-SERMENT

Sourou /Justice: 20 acteurs s’engagent à servir avec loyauté au TGI de Tougan

Tougan, 2 déc. 2025 (AIB) – Vingt acteurs de justice dont dix-neuf assistants de Garde de sécurité pénitentiaire ( GSP) et une secrétaire de greffe et parquet se sont engagés le mardi 2 décembre 2025, au cours d’une cérémonie de prestation de serment, à servir la nation avec honneur, dévouement et loyauté.

La Secrétaire de greffe et parquet, Larissa Nombré/Ouattara, nouvellement affectée au Tribunal de grande instance (TGI) de Tougan, et dix-neuf assistants de sécurité pénitentiaire également affectés à la Maison d’arrêt et de correction de Tougan (MACT), dont six stagiaires, ont prêté serment le mardi 2 décembre 2025, en présence des autorités judiciaires et de nombreux invités.

La cérémonie a été marquée par la lecture, par Maître Adama Sawadogo, des textes et décrets rendant obligatoire la prestation de serment avant toute prise de service. Le serment prononcé stipule est le suivant:« Je jure sur l’honneur de respecter fidèlement et scrupuleusement mes fonctions, d’observer un respect strict de la loi et de mes supérieurs hiérarchiques. »

« La prestation de serment que nous venons d’accomplir est un acte qui nous appelle au respect strict de nos fonctions, de la hiérarchie, et à servir la Nation avec dignité jusqu’au sacrifice suprême », a indiqué l’assistant de sécurité pénitentiaire, Ouro Dabiré.

Pour la secrétaire de greffe et parquet ,Mme Nombré, cet engagement revêt une forte dimension patriotique .

« Je dois servir avec loyauté et dans la discrétion mon pays à travers ce métier que j’ai toujours rêvé d’exercer », a-t-elle soutenu.

L’affectation de ces vingt agents vient renforcer les effectifs du TGI/Tougan et de la MACT, ainsi que leur capacité opérationnelle.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA